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Difendete la Super Terra a prezzo stracciato: Helldivers Dive Harder Edition per PC in sconto su Instant Gaming

Diffondete la democrazia controllata con Helldivers Dive Harder Edition per PC: lo sparatutto cooperativo scende a meno di quattro euro su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   18/09/2026
Helldivers
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Combattere per la libertà non è mai stato così vantaggioso. Trovate Helldivers Dive Harder Edition per PC a quota 2,99 € nel catalogo di Instant Gaming, rispetto al prezzo di listino originale di 20 €. Aggiungendo l'IVA al 22% al totale, la cifra dovuta al checkout ammonta a 3,65 €. Lo store propone uno sconto a schermo dell'85% sul costo netto, ma confrontando il valore di partenza con il prezzo finale tassato vi assicurate un risparmio reale di 16,35€. Per aggiungere il titolo alla vostra libreria Steam, vi basta riscattare la chiave digitale cliccando sul link o sul box qua sopra.

Sparatutto tattico, fuoco amico e modalità Prova del Fuoco

Lo sparatutto isometrico firmato Arrowhead Game Studios vi cala nei panni di soldati d'élite impegnati a proteggere la galassia da tre fazioni aliene ostili. Il fulcro del gameplay risiede nel sistema di combattimento ad alta tensione, dove il fuoco amico costantemente attivo e la gestione strategica degli stratagemi richiedono coordinazione per evitare di eliminare i propri compagni.

La versione Dive Harder Edition include tutti i contenuti delle precedenti espansioni, aggiungendo la modalità Prova del Fuoco con sfide rigiocabili a parametri modificati e un sistema di equipaggiamento perfezionato. Questa edizione per PC, riscattabile tramite codice Steam, offre una fluida esperienza multigiocatore online fino a quattro giocatori e il pieno supporto per i controller.

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