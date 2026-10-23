Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition per PS5 costa 40 € in meno su Amazon

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Un capolavoro senza tempo

Come anticipato, si tratta del remake di uno degli episodi più importanti della saga. La storia è ambientata negli anni Sessanta, precisamente durante la Guerra Fredda, e dovrai affrontare gli avversari sfruttando diverse tattiche per sopravvivere e adattarti alle situazioni. Dalla caccia al trattamento delle ferite, saranno diversi gli elementi a cui prestare attenzione durante il gioco. Il remake, inoltre, è pieno di contenuti extra, con un'esperienza ancora più fluida e accessibile e un'ottima grafica.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Tuttavia, la nuova estetica si scontra con gli elementi più antichi. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.