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Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition per PS5 costa 40 € in meno su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition per PS5 con uno sconto del 51%. Si tratta del remake di uno degli episodi più importanti della celebre saga stealth.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   23/10/2026
Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition per PS5
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
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Su Amazon è attualmente disponibile Metal Gear Solid Delta Snake Eater D1 Edition per PS5 a 39,41 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 51%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un capolavoro senza tempo

Come anticipato, si tratta del remake di uno degli episodi più importanti della saga. La storia è ambientata negli anni Sessanta, precisamente durante la Guerra Fredda, e dovrai affrontare gli avversari sfruttando diverse tattiche per sopravvivere e adattarti alle situazioni. Dalla caccia al trattamento delle ferite, saranno diversi gli elementi a cui prestare attenzione durante il gioco. Il remake, inoltre, è pieno di contenuti extra, con un'esperienza ancora più fluida e accessibile e un'ottima grafica.

Metal Gear Solid Delta Snake Eater
Metal Gear Solid Delta Snake Eater

Tuttavia, la nuova estetica si scontra con gli elementi più antichi. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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