Hell is Us Deluxe Edition per PS5 scende a 29,90 € su Amazon, sconto del 33%

Su Amazon è disponibile Hell is Us Deluxe Edition per PS5 a 29,90 € , contro un prezzo mediano di 44,90 €. Il risparmio è di 15 € , pari al 33%, e il prezzo attuale è inferiore anche al minimo registrato negli ultimi 30 giorni, pari a 44,90 € . Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. L'offerta rientra nella Festa delle Offerte Amazon del 6 e 7 ottobre e riguarda la Deluxe Edition per PlayStation 5 pubblicata da NACON.

Esplorazione senza indicatori e combattimenti ravvicinati

Hell is Us è un action adventure in terza persona ambientato in un paese segnato dalla guerra civile e dalla comparsa di creature sovrannaturali. Il gioco lascia molto spazio all'esplorazione e riduce al minimo gli aiuti a schermo: non ci sono una mappa tradizionale piena di indicatori né una lunga lista di obiettivi da seguire, e molte informazioni vanno ricavate osservando gli ambienti e parlando con i personaggi.

I combattimenti sono basati soprattutto sull'uso di armi da mischia, affiancate da un drone che può essere utilizzato in diverse situazioni. Le creature incontrate durante il viaggio richiedono approcci differenti, mentre l'esplorazione alterna aree aperte, edifici abbandonati e zone più chiuse dove cercare indizi e percorsi nascosti.