Hell is Us ottiene un grosso aggiornamento a ottobre, insieme alla versione Nintendo Switch 2

Il breve video riportato qui sotto mostra solo un piccolo assaggio delle novità in arrivo, che comprendono evidentemente anche dieci nuovi Hollow Walker, le strane e inquietante creature che sono emerse nel mondo del gioco durante la guerra civile.

Un gioco che sta conquistando il pubblico

L'annuncio dell'aggiornamento di ottobre arriva proprio in concomitanza con il primo anniversario di Hell is Us, in occasione del quale gli sviluppatori hanno anche celebrato un traguardo importante raggiunto da questo interessante titolo.

Il gioco ha superato 1 milione e mezzo di giocatori tra PC e console: la quantità di utenti in questo caso non corrisponde precisamente alla quantità di copie vendute, considerando che Hell is Us è da qualche mese disponibile anche su Game Pass e PlayStation Plus, ma dimostra come il titolo abbia raggiunto comunque un notevole successo.

È probabile che il lancio attraverso i servizi su abbonamento abbia contribuito fortemente ad espandere la base di utenti, cosa che comunque ha risvolti positivi per il progetto e gli sviluppatori, in attesa di vedere come si comporterà anche su Nintendo Switch 2.

Dopo essere stata rinviata di alcune settimane, la nuova versione di Hell is Us per la console ibrida Nintendo è in arrivo l'8 ottobre, lo stesso giorno in cui verrà pubblicato l'aggiornamento in questione.