Apple prepara un leggero restyling di Liquid Glass in macOS 27 per migliorare leggibilità, trasparenze e uniformità dell’interfaccia

Apple sarebbe al lavoro su una revisione del linguaggio grafico Liquid Glass per il prossimo macOS 27. Le indiscrezioni indicano che l'azienda non intende abbandonare questa impostazione estetica, nonostante le critiche ricevute da parte di alcuni utenti dopo il debutto della nuova interfaccia.
Le informazioni arrivano da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui il prossimo aggiornamento introdurrà un "leggero restyling" volto a correggere i principali difetti riscontrati. Tra i problemi più citati figurano la leggibilità del testo e un aspetto non sempre coerente tra le diverse applicazioni.
La motivazione alla base delle imperfezioni del design Liquid Glass in macOS
Gurman ha spiegato che il passaggio di Liquid Glass ai display di dimensioni maggiori, come quelli di desktop e portatili, non sarebbe stato del tutto fluido. Una delle ragioni sarebbe legata al fatto che il design è stato concepito principalmente pensando agli schermi OLED, mentre la maggior parte dei Mac attualmente in commercio utilizza ancora pannelli LCD.
Per risolvere queste criticità, macOS 27 dovrebbe intervenire in particolare su ombre e trasparenze, considerate tra gli elementi meno convincenti dell'interfaccia. Secondo il giornalista, queste modifiche rappresenterebbero la visione originaria del team di design Apple, mentre le imperfezioni attuali deriverebbero da un'implementazione software non ancora del tutto rifinita.
macOS e Liquid Glass: l'impatto fronte hardware
Sul fronte hardware, Liquid Glass potrebbe esprimere al meglio il proprio potenziale con futuri MacBook dotati di schermo OLED e supporto touch, dispositivi che, secondo le indiscrezioni, potrebbero arrivare già nel corso dell'anno.
Non è la prima volta che Apple interviene su questo linguaggio grafico. Gli aggiornamenti iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 hanno già introdotto un'opzione che rende l'interfaccia più opaca, aumentando contrasto e leggibilità. Oltre al restyling di Liquid Glass, il prossimo macOS dovrebbe includere correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni e ottimizzazioni della durata della batteria
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