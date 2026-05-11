Apple prepara un leggero restyling di Liquid Glass in macOS 27 per migliorare leggibilità, trasparenze e uniformità dell’interfaccia

La motivazione alla base delle imperfezioni del design Liquid Glass in macOS

Gurman ha spiegato che il passaggio di Liquid Glass ai display di dimensioni maggiori, come quelli di desktop e portatili, non sarebbe stato del tutto fluido. Una delle ragioni sarebbe legata al fatto che il design è stato concepito principalmente pensando agli schermi OLED, mentre la maggior parte dei Mac attualmente in commercio utilizza ancora pannelli LCD.

Per risolvere queste criticità, macOS 27 dovrebbe intervenire in particolare su ombre e trasparenze, considerate tra gli elementi meno convincenti dell'interfaccia. Secondo il giornalista, queste modifiche rappresenterebbero la visione originaria del team di design Apple, mentre le imperfezioni attuali deriverebbero da un'implementazione software non ancora del tutto rifinita.