Puoi acquistare le cuffie da gaming ASUS ROG Kithara sfruttando il cashback messo a disposizione dall'azienda

Le cuffie da gaming ASUS ROG Kithara fanno parte della promozione targata ASUS che permette di ottenere un cashback sull'acquisto di determinati prodotti: in particolar modo, nel caso di questo headset è possibile ottenere un rimborso di 35€ su un acquisto di 316,82€. Puoi acquistarle cliccando su questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: Per ottenere il rimborso è necessario registrare la richiesta tra l'11 maggio e il 26 luglio 2026, caricando i dati richiesti e la prova d'acquisto. Il cashback verrà accreditato direttamente sul conto bancario. Inserendo il codice referral tk95knEFfI durante la richiesta si riceve inoltre un bonus extra pari al 10% del rimborso previsto. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata al nostro articolo dedicato.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Le ASUS ROG Kithara sono cuffie da gaming di fascia alta. Integrano driver magnetici planari da 100 mm ottimizzati per offrire un suono bilanciato e dettagliato. Il design aperto migliora la separazione tra bassi, medi e alti, permettendo di percepire con precisione ogni dettaglio sonoro durante il gioco.
Il microfono boom MEMS integrato nel cavo copre una gamma da 20 Hz a 20 kHz e assicura una riproduzione della voce chiara anche nelle sessioni più intense. La struttura combina un telaio in metallo resistente, archetto regolabile e padiglioni confortevoli.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.