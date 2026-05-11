Puoi acquistare le cuffie da gaming ASUS ROG Kithara sfruttando il cashback messo a disposizione dall'azienda

Le cuffie da gaming ASUS ROG Kithara fanno parte della promozione targata ASUS che permette di ottenere un cashback sull'acquisto di determinati prodotti: in particolar modo, nel caso di questo headset è possibile ottenere un rimborso di 35€ su un acquisto di 316,82€. Puoi acquistarle cliccando su questo link, oppure accedendo alla pagina dedicata tramite il banner qui sotto: Per ottenere il rimborso è necessario registrare la richiesta tra l'11 maggio e il 26 luglio 2026, caricando i dati richiesti e la prova d'acquisto. Il cashback verrà accreditato direttamente sul conto bancario. Inserendo il codice referral tk95knEFfI durante la richiesta si riceve inoltre un bonus extra pari al 10% del rimborso previsto. Per ulteriori approfondimenti dai un'occhiata al nostro articolo dedicato.