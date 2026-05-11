Oppo Find X10 Pro Max: leak svela un comparto fotografico avanzato e nuovi dettagli sul display

In attesa del debutto della serie Find X10 di Oppo, emergono nuove indiscrezioni sul modello X10 Pro Max . In particolare, sono state svelate le caratteristiche del comparto fotografico, piuttosto interessanti, nonché del display e del possibile chip utilizzato da questo smartphone. Come sempre, trattandosi di informazioni non ufficiali, vi invitiamo a prenderle con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite effettive.

Le caratteristiche

Prima di tutto, le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station. L'Oppo Find X10 Pro Max dovrebbe adottare una fotocamera principale da 200 MP con sensore da 1/1,3 pollici, con un teleobiettivo a periscopio da 200 MP con sensore da 1/1,28 pollici. Oppo starebbe valutando anche due opzioni per l'ultra-grandangolare, tra cui un sensore da 200 MP da 1/1,56 pollici o un sensore più piccolo da 50 MP da 1/2,75 pollici, insieme a un sensore multispettrale da 3 MP.

Le indiscrezioni

Il leaker ha svelato anche le possibili caratteristiche del display. Oppo starebbe testando diverse opzioni: un display LTPO piatto da 6,89 pollici con risoluzione 2K e un LTPO da 6,78 - quindi più piccolo - con risoluzione 1,5K.

Lo smartphone dovrebbe invece essere alimentato dal prossimo chip Dimensity a 2 nm di MediaTek, denominato per ora Dimensity 9600 Pro. Gli altri modelli, ovvero il Find X10 Pro e il modello base, dovrebbero essere alimentati dal Dimensity 9600 e dal Dimensity 9500 Plus. Sicuramente potremo aspettarci qualche variazione in futuro, quindi vi aggiorneremo con ulteriori dettagli non appena ne sapremo di più.