Samsung Galaxy S26 Ultra è in offerta su Amazon: acquista il top di gamma in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul Samsung Galaxy S26 Ultra: il top di gamma viene messo in offerta con uno sconto attivo del 33% per un costo finale di 999€, suo minimo storico . Acquistabile anche a rate. Acquista lo smartphone direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Samsung Galaxy S26 Ultra è uno degli smartphone di punta dell'azienda coreana di quest'anno. La variante indicata dispone di 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM , una configurazione adatta al multitasking avanzato e all'utilizzo di applicazioni particolarmente esigenti.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il cuore del dispositivo è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, realizzato con processo produttivo a 3 nanometri. La CPU octa-core include due core ad alte prestazioni con frequenza fino a 4,74 GHz e sei core aggiuntivi da 3,62 GHz, garantendo grande potenza sia nelle attività quotidiane sia nel gaming.

Lo smartphone integra un ampio display da 6,9". Sul fronte fotografico spicca una fotocamera principale da 200 megapixel con apertura f/1.4, autofocus PDAF multidirezionale e stabilizzazione ottica OIS. La fotocamera anteriore da 12 megapixel con dual pixel PDAF è progettata per selfie nitidi e videochiamate di alta qualità.