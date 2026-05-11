Vivo e Honor potrebbero adottare il formato wide per i prossimi pieghevoli

Sia Honor che Vivo stanno lavorando a dispositivi pieghevoli di grandi dimensioni , con l'obiettivo di espandere la propria gamma verso modelli più ampi dal formato a libro, sempre più simile a quello di un tablet. Secondo le ultime indiscrezioni, le prime novità nelle dimensioni potrebbero riguardare il futuro X Fold 6 di Vivo, che dovrebbe già adottare un formato più ampio , mentre il vero passo evolutivo sarebbe rappresentato da un modello successivo. Altre indiscrezioni riguardano Honor, con un leaker che avrebbe svelato alcune delle principali specifiche tecniche del futuro pieghevole.

Secondo quanto riportato dal leaker Smart Pikachu, il Vivo X Fold 6, atteso al debutto entro la fine dell'anno, dovrebbe già introdurre alcuni miglioramenti alla piega , mentre un formato davvero più ampio sarebbe previsto con un modello successivo. In ogni caso, i miglioramenti alla piega dovrebbero essere ben accolti dagli utenti, considerando le precedenti critiche e segnalazioni emerse su questo aspetto.

Pieghevoli sempre più apprezzati

Quest'anno possiamo aspettarci altri due annunci molto importanti: a luglio Samsung dovrebbe presentare il suo Galaxy Z Wide Fold 8, mentre a settembre Apple dovrebbe annunciare il suo primissimo pieghevole in assoluto, ovvero l'iPhone Ultra.

I pieghevoli wide sono apprezzati perché offrono un'esperienza più vicina a quella di un tablet, migliorando produttività e multitasking. Il fatto che diversi brand stiano investendo su questo formato suggerisce una crescente domanda per schermi più ampi e meno allungati, pensati per un utilizzo più simile a quello di un tablet.