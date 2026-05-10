Samsung Galaxy Z Wide Fold 8 prende forma grazie al leak delle cover; ulteriori indiscrezioni sul nuovo pieghevole dal design più ampio

Alcuni riferimenti individuati nel codice di One UI 9 e presunti file CAD diffusi a marzo avevano già suggerito questa direzione. Le nuove immagini, condivise dal noto leaker Ice Universe, mostrano custodie realizzate appositamente per il dispositivo.

Da mesi i rumor indicano che l'azienda sudcoreana sarebbe pronta ad affiancare ai tradizionali modelli della gamma Z Fold un dispositivo caratterizzato da un formato più ampio .

Le indiscrezioni sul Samsung Galaxy Z Wide Fold 8 continuano ad accumularsi e le ultime immagini di cover protettive sembrano offrire un'ulteriore anticipazione del design del nuovo smartphone pieghevole di Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 8 sarà più leggero, più largo e con un display senza piega secondo le indiscrezioni

Secondo le informazioni emerse, il nuovo pieghevole dovrebbe adottare un design più largo , avvicinandosi al concetto attribuito al futuro iPhone pieghevole di Apple e richiamando alcune soluzioni viste su Huawei Pura X Max .

Schermi, SoC e debutto del Samsung Galaxy Z Wide Fold 8

Per quanto riguarda gli schermi, il pannello interno dovrebbe raggiungere una diagonale di 7,6 pollici, mentre quello esterno sarebbe da 5,4 pollici. Sotto la scocca è atteso il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da configurazioni di archiviazione fino a 1 TB.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La batteria a doppia cella dovrebbe avere una capacità complessiva di 4.660 mAh. Il debutto del dispositivo sarebbe previsto durante il prossimo evento Galaxy Unpacked, che secondo le indiscrezioni dovrebbe svolgersi il 22 luglio a Londra.