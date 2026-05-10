Le AirPods Pro 3 con audio spaziale e suono di qualità premium sono in promozione su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulle AirPods Pro 3 che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo finale di 199,00€ (minimo storico). Puoi acquistare le AirPods cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina dedicata tramite il banner qui in basso: Gli AirPods Pro 3 rappresentano un importante passo avanti nel settore degli auricolari wireless, introducendo nuove funzionalità dedicate alla qualità audio, al benessere e all'integrazione con l'ecosistema Apple.
La cancellazione attiva del rumore è fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente. La nuova architettura acustica offre un suono tridimensionale più ricco e dettagliato.
Ulteriori dettagli sugli auricolari
L'equalizzazione adattiva di ultima generazione analizza in tempo reale il modo in cui l'audio raggiunge l'orecchio, regolando automaticamente il suono in base alla forma individuale del condotto uditivo. Tra le novità più interessanti c'è il rilevamento integrato della frequenza cardiaca, che consente di monitorare battito e calorie bruciate durante 50 diversi tipi di allenamento, con dati consultabili direttamente su iPhone.
Gli AirPods Pro 3 offrono inoltre fino a 8 ore di ascolto con cancellazione del rumore attiva. I nuovi cuscinetti in silicone, disponibili in cinque misure, assicurano una vestibilità più precisa e confortevole. Non mancano funzioni dedicate alla salute dell'udito, come il test uditivo domestico e la protezione dai rumori ambientali troppo intensi.
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