Nintendo Switch 2, ecco le dimensioni dei nuovi giochi in arrivo

Su eShop sono stati pubblicati i dettagli relativi alle dimensioni dei nuovi giochi in arrivo su Nintendo Switch 2, che come da tradizione non possiedono requisiti esagerati, anzi spesso si accontentano di una manciata di gigabyte di spazio.
Il nome più noto nella lista è probabilmente quello di Call of the Elder Gods, l'avventura a base puzzle sviluppata da Out of the Blue Games che si presenta come un sequel di Call of the Sea, puntando alle medesime atmosfere lovecraftiane.
Il gioco pesa 12,3 GB, mentre le richieste di Smalland: Survive the Wilds sono un pizzico più esose: l'interessante esperienza "in minuatura" firmata Merge Games richiede 13,7 GB di spazio libero sulla console, laddove invece Outbound punta a 7,8 GB e Sektori a soli 2,8 GB.
Tornando a Call of the Elder Gods, sono presenti anche le dimensioni del gioco nella versione per Nintendo Switch, che risulta più leggera di circa 2 GB: una differenza dovuta probabilmente al minore peso (e alla qualità inferiore) degli asset grafici.
I giochi in arrivo su Nintendo Switch
Il presidente di Nintendo vuole che Switch 2 resti sul mercato a lungo quanto il primo Switch, che non a caso continua a vedere l'arrivo di nuove uscite, sebbene il grosso dell'elenco che trovate qui di seguito sia relativo a produzioni di fascia economica.
- Call of the Elder Gods - 10.3 GB
- Outbound - 7.8 GB
- Aery: Calm Horizon - 3.9 GB
- Crafty Survivors - 2.7 GB
- Soldner-X 2: Final Prototype Definitive Edition - 2.2 GB
- Underling Uprising - 2.0 GB
- Nitro Gen Omega - 1.7 GB
- Black Jacket - 1.5 GB
- Lost Islands - 1.5 GB
- Sky Meadow - 1.5 GB
- Backrooms - 1.2 GB
- Yomi 2 - 1.1 GB
- Zombie Rollerz: The Last Ship - 800 MB
- Menace from the Deep: Complete Edition - 787 MB
- Ace Thunder: Aircraft Wingman Simulator - 758 MB
- Trace Blackout: The Perfect Crime Mystery - 558 MB
- Take It Seriously: Extreme Common Sense Challenge - 547 MB
- Middle Evil: The Priest - 522 MB
- Perfect Tides: Station to Station - 470 MB
- Solo Shift - 458 MB
- Build a Flexible Brain: Shape Search - 411 MB
- K-pop Fandom Korean Quiz - 292 MB
- Amazing Facts: World Proverbs True or False Quiz - 267 MB
- Surprising Laws Around the World True or False Quiz - 265 MB
- Colorizing: Daylight - 200 MB
- RoadOut - 184 MB
- The Real Academic Challenge High School Level - 181 MB
- Logic Training IQ Quiz for Kids - 146 MB
- Little Helper Cafe: Sugar Cubes - 124 MB
- 13 A Final Game of Tarot - 69 MB
- Snack and Quack: Duckling Steps - 65 MB
- Dead Patrol - 56 MB
- Crayon Farm Animals - 55 MB
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