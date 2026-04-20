Huawei Pura X Max è il nuovo pieghevole che anticipa le mosse di Apple e Samsung ma purtroppo non arriverà in Italia

Huawei ha presentato Pura X Max, un innovativo pieghevole "wide" con display interno da 7,7 pollici e SoC Kirin 9030 Pro.

Huawei ha svelato la sua ultima creatura: il HUAWEI Pura X Max. Questo dispositivo non è un semplice aggiornamento, ma introduce un formato "wide" inedito, posizionandosi come il principale rivale del prossimo Galaxy Wide Fold di Samsung e del tanto chiacchierato primo iPhone pieghevole. Il Pura X Max si distingue per un design che è un mix tra un modello "book-style" e uno "flip". Esternamente vanta un pannello OLED LTPO 2.0 da 5,4", ideale per le notifiche e le operazioni rapide. Aprendolo si rivela un display pieghevole da 7,7" con un rapporto di forma ultralargo, perfetto per la produttività e l'uso del pennino M-Pen 3 Mini. Entrambi gli schermi supportano un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz.

La qualità hardware e le problematiche software del Huawei Pura X Max Sotto la scocca batte il cuore del Kirin 9030 Pro, supportato da configurazioni fino a 16 GB di RAM e 1 TB di storage. La resistenza è stata portata a nuovi livelli grazie a una cerniera di nuova concezione e a uno schermo a triplo strato rinforzato con fibra di carbonio. Anche il comparto fotografico è di alto livello, con un sensore principale da 50 MP RYYB ad apertura variabile (f/1.4-4.0) e un teleobiettivo con zoom ottico 3.5x. Il nuovo foldable Huawei Pura X Max sfida il futuro iPhone pieghevole e introduce un nuovo formato Tuttavia, l'eccellenza hardware si scontra con una realtà software complessa. Per un utente europeo, acquistare un Pura X oggi significherebbe rinunciare ad app fondamentali. Senza il supporto nativo ad Android, mancano i servizi Google, ma soprattutto mancano applicazioni vitali che per la nostra comunicazione quotidiana e attività online risultano essere pressoché imprescindibili.