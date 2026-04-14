Il nuovo foldable Huawei Pura X Max sfida il futuro iPhone pieghevole e introduce un nuovo formato

Il Pura X Max è un dispositivo pieghevole "a libro", caratterizzato da un display interno con un rapporto d'aspetto stimato intorno a 16:11 , quindi più largo rispetto agli standard attuali. Questa scelta progettuale punta a migliorare l'esperienza d'uso in modalità aperta, rendendo il dispositivo più simile a un piccolo tablet .

Huawei ha ufficialmente presentato il nuovo Huawei Pura X Max , uno smartphone pieghevole che potrebbe rappresentare una seria sfida per Apple e il suo atteso iPhone Fold . Dopo settimane di indiscrezioni, il dispositivo segna l'inizio di una nuova tendenza: quella dei foldable con schermo interno più ampio.

Il lancio strategico del Huawei Pura X Max

Huawei lancerà ufficialmente il dispositivo il 20 aprile in Cina, insieme alla serie Huawei Pura 90 Pro. Il nuovo modello sarà disponibile in diverse configurazioni, con opzioni che partono da 12GB di RAM e 256GB di storage fino ad arrivare a 16GB e 1TB di memoria interna.

Anche l'aspetto estetico è stato curato, con cinque colorazioni: Phantom Night Black, Zero Degree White, Interstellar Blue, Olive Gold e Vibrant Orange.

Questo lancio arriva in un momento strategico per il mercato dei pieghevoli. Apple, infatti, starebbe lavorando al suo primo iPhone pieghevole, previsto entro la fine dell'anno, e secondo le indiscrezioni potrebbe adottare proprio un design più ampio rispetto ai modelli attuali. Tuttavia, Huawei sembra aver anticipato questa direzione.