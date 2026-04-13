Huawei svela i suoi nuovi occhiali IA: design rinnovato, look elegante, funzionalità avanzate e debutto molto vicino

Huawei ha finalmente svelato il primo teaser ufficiale dei suoi attesi Huawei AI Glasses , confermando il debutto previsto per il 20 aprile 2026 durante un evento dedicato alla nuova linea Pura e ad altri prodotti dell'ecosistema tecnologico dell'azienda.

La struttura degli occhiali IA di Huawei

Anche la struttura degli occhiali sembra essere stata migliorata. Le aste risultano più larghe, probabilmente per integrare componenti tecnologici avanzati, e sono collegate da una cerniera più robusta ma allo stesso tempo sottile.

I naselli sono più piccoli e collegati alla montatura tramite un filo metallico sottile, contribuendo a un design complessivamente leggero ma resistente. L'impressione generale è quella di un prodotto curato nei dettagli, capace di unire estetica e funzionalità.

Nonostante il teaser non riveli ancora specifiche tecniche o funzionalità dettagliate, Huawei ha lasciato intendere che questi occhiali saranno dotati di avanzate capacità basate sull'intelligenza artificiale. Il riferimento a "nuove abilità visive" suggerisce possibili applicazioni legate al riconoscimento visivo, all'assistenza in tempo reale o all'interazione intelligente con l'ambiente circostante.