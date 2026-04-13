Music Legends – The World of Gaming: Noriyuki Iwadare si unisce al programma del festival milanese

Si espande il programma di Music Legends - The World of Gaming, l'evento sinfonico dedicato alle colonne sonore dei videogiochi che si terrà il 20 e 21 giugno 2026 presso il Teatro Dal Verme di Milano. L'organizzazione ha confermato la partecipazione di Noriyuki Iwadare, figura centrale per il panorama dei JRPG e dei titoli adventure.

Iwadare è noto principalmente per aver firmato le musiche di serie come Lunar e Grandia, oltre ad aver lavorato alla saga di Ace Attorney (Phoenix Wright) e a Kirby Air Ride.