0

Music Legends – The World of Gaming: Noriyuki Iwadare si unisce al programma del festival milanese

Il leggendario compositore di Grandia e Ace Attorney si unisce alla già incredibile line-up del festival orchestrale che si terrà a giugno.

NOTIZIA di Luca Forte   —   13/04/2026
Noriyuki Iwadare si unisce al programma di Music Legends – The World of Gaming

Si espande il programma di Music Legends - The World of Gaming, l'evento sinfonico dedicato alle colonne sonore dei videogiochi che si terrà il 20 e 21 giugno 2026 presso il Teatro Dal Verme di Milano. L'organizzazione ha confermato la partecipazione di Noriyuki Iwadare, figura centrale per il panorama dei JRPG e dei titoli adventure.

Iwadare è noto principalmente per aver firmato le musiche di serie come Lunar e Grandia, oltre ad aver lavorato alla saga di Ace Attorney (Phoenix Wright) e a Kirby Air Ride.

I dettagli dell'esibizione

L'annuncio segna la prima esecuzione dal vivo delle opere di Iwadare in Italia. I suoi brani saranno interpretati da un'orchestra di 40 elementi, con l'obiettivo di offrire un'esecuzione fedele alle partiture originali all'interno di una cornice acustica professionale.

Un'immagine di Lunar
Un'immagine di Lunar

L'iniziativa, promossa da Videogames Party e VGP Play, mira a portare le produzioni musicali nate per il videogioco nel circuito dei teatri italiani, avvalendosi della presenza dei compositori originali.

Ospiti confermati e biglietti

L'aggiunta di Iwadare completa una line-up che vede già coinvolti diversi nomi di rilievo del settore e che vi abbiamo già presentato qualche settimana fa:

  • Emi Evans (NieR)
  • Shoji Meguro (Persona)
  • Michiru Yamane & Kahori Yamane (Castlevania)

I biglietti per le date del 20 e 21 giugno sono acquistabili tramite Ticketone. Per maggiori informazioni sul programma e sulle esibizioni previste, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione www.musiclegends.it.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Music Legends – The World of Gaming: Noriyuki Iwadare si unisce al programma del festival milanese