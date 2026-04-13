Music Legends – The World of Gaming: Noriyuki Iwadare si unisce al programma del festival milanese

Si espande il programma di Music Legends - The World of Gaming, l'evento sinfonico dedicato alle colonne sonore dei videogiochi che si terrà il 20 e 21 giugno 2026 presso il Teatro Dal Verme di Milano. L'organizzazione ha confermato la partecipazione di Noriyuki Iwadare, figura centrale per il panorama dei JRPG e dei titoli adventure.
Iwadare è noto principalmente per aver firmato le musiche di serie come Lunar e Grandia, oltre ad aver lavorato alla saga di Ace Attorney (Phoenix Wright) e a Kirby Air Ride.
I dettagli dell'esibizione
L'annuncio segna la prima esecuzione dal vivo delle opere di Iwadare in Italia. I suoi brani saranno interpretati da un'orchestra di 40 elementi, con l'obiettivo di offrire un'esecuzione fedele alle partiture originali all'interno di una cornice acustica professionale.
L'iniziativa, promossa da Videogames Party e VGP Play, mira a portare le produzioni musicali nate per il videogioco nel circuito dei teatri italiani, avvalendosi della presenza dei compositori originali.
Ospiti confermati e biglietti
L'aggiunta di Iwadare completa una line-up che vede già coinvolti diversi nomi di rilievo del settore e che vi abbiamo già presentato qualche settimana fa:
- Emi Evans (NieR)
- Shoji Meguro (Persona)
- Michiru Yamane & Kahori Yamane (Castlevania)
I biglietti per le date del 20 e 21 giugno sono acquistabili tramite Ticketone. Per maggiori informazioni sul programma e sulle esibizioni previste, è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione www.musiclegends.it.