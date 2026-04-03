Music Legends: The World of Gaming porta a Milano i compositori di Persona, Castlevania e la voce di NieR

L'organizzazione ha annunciato i primi grandi ospiti che interverranno durante il Music Legends: The World of Gaming, ma altri grandi nomi saranno annunciati a breve.

Lo spettacolo prevede un'orchestra di 40 elementi affiancata da esibizioni di band, pianoforte, arpa e momenti solistici, per una durata complessiva di circa due ore e mezza. Gli arrangiamenti orchestrali sono stati realizzati appositamente per l'occasione.

Il Teatro Dal Verme di Milano ospiterà il 20 e 21 giugno 2026 la prima edizione di Music Legends: The World of Gaming , festival musicale dedicato alle colonne sonore dei videogiochi. L'evento è organizzato da Videogames Party, agenzia italiana attiva da oltre quindici anni nel settore dell'intrattenimento videoludico, in collaborazione con la piattaforma streaming VGP Play .

Gli ospiti

Gli ospiti annunciati suoneranno per la prima volta in Italia. Il nome più atteso è quello di Shoji Meguro, compositore giapponese noto soprattutto per le musiche della serie Shin Megami Tensei e Persona: dopo aver lasciato Atlus nel 2021 per lavorare come freelance, Meguro ha recentemente firmato la colonna sonora di Metaphor: ReFantazio, uno dei giochi più apprezzati del 2024.

Shoji Meguro

Sarà presente anche Michiru Yamane, compositrice e pianista giapponese che ha legato il proprio nome alla serie Castlevania, dalla svolta di Bloodlines nel 1994 fino al leggendario Symphony of the Night nel 1997, il capitolo considerato da molti il vertice artistico della saga. Con lei sul palco ci sarà la sorella Kahori Yamane, cantante che ha collaborato alle musiche di Castlevania e che partecipa regolarmente alle esibizioni dal vivo dedicate alla serie.

Michiru e Kahori Yamane

Completa il gruppo Emi Evans, voce storica della serie NieR: la cantante e paroliera britannica di base a Tokyo è nota per aver sviluppato il cosiddetto "Chaos Language", una lingua inventata usata nelle colonne sonore di NieR e NieR: Automata. La sua interpretazione di "Song of Ancients" è stata eseguita durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021, mentre "A Beautiful Song" da NieR: Automata è stata scelta dalla squadra giapponese di nuoto sincronizzato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Emi Evans

Lo spettacolo avrà una durata di circa 2 ore e 30 minuti e alternerà esibizioni orchestrali, performance con band, momenti solisti e arrangiamenti speciali, per raccontare la storia della musica dei videogiochi attraverso i suoi protagonisti.

Questi, oltretutto, sono solo i primi ospiti annunciati e altri grandi nomi si uniranno a questi artisti a breve!