Annunciata l'uscita in Accesso Anticipato di Ex Sanguis, playtest in arrivo

Lo studio di sviluppo Lightbulb Crew, lo stesso di Othercide , ha annunciato che lo strategico a turni Ex Sanguis debutterà in Accesso Anticipato il 21 maggio . In concomitanza con il lancio, gli sviluppatori pubblicheranno anche una sezione FAQ con tutte le informazioni utili sul gioco e sul calendario dell'Accesso Anticipato. L'invito per la comunità è quello di inviare domande per chiarire ogni aspetto dell'esperienza.

Dettagli sull'Accesso Anticipato

La versione Accesso Anticipato sarà disponibile in diverse lingue, tra cui inglese, francese, ucraino, spagnolo, tedesco, portoghese brasiliano, cinese semplificato e russo. Purtroppo non ci sarà l'italiano anche se non è escluso che arrivi in un secondo momento, a seconda dell'andamento delle vendite.

Prima del debutto ufficiale, però, sarà dato spazio a un ultimo playtest. Il sesto playtest, definito dagli sviluppatori come quello conclusivo prima dell'uscita, si terrà dal 16 al 23 aprile. I giocatori interessati possono già candidarsi a partecipare tramite la pagina del gioco su Steam, cliccando su "Richiedi accesso": tutti coloro che faranno richiesta avranno la possibilità di partecipare.

Questa fase di prova sarà fondamentale per raccogliere feedback su due elementi chiave: il nuovo tutorial e il sistema di progressione. "Come sempre, abbiamo bisogno del vostro feedback per lavorare sul gioco e capire cosa funziona e cosa può essere migliorato", spiegano gli sviluppatori, sottolineando l'importanza del contributo della community. "Fateci sapere cosa ne pensate, la vostra opinione è fondamentale".