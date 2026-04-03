Una director di Baldur's Gate 3 ha scommesso 33 baguette sul successo di Clair Obscur con l'editore

Clair Obscur: Expedition 33 si è rivelato un successo di critica e pubblico, come ben saprete, ma prima dell'uscita c'erano ovviamente dei dubbi sulle sue possibilità, visto il genere di nicchia e la particolarità dell'opera. Alcune persone ci credevano, altre un po' meno.

I dettagli della scommessa su Clair Obscur: Expedition 33

Baranova è nota per aver lavorato come director della recitazione e del motion capture di Baldur's Gate 3 ed è apparsa in un panel dell'Emerald City Comic Con 2026, insieme agli attori principali di Clair Obscur (Ben Starr e Jennifer English). Alla director è quindi stato chiesto se si aspettava il successo del gioco di ruolo francese.

La risposta è stata: "Lo sapevo. Davvero, ho scommesso con qualcuno chiamato Jack che lavora presso il team editoriale di Kepler Interactive che il gioco avrebbe venduto un milione di copie nella prima settimana. Ho scommesso 33 baguette. La telecamera è lì? Sì? Jack, dove sono le mie baguette?".

Pare che Jack non abbia tenuto fede alla propria parte della scommessa, ma supponiamo che Baranova non pretenderà davvero di avere le 33 baguette. Di certo, la director è una delle poche ad affermare che aveva la certezza del successo del gioco. Persino il creative director Guillaume Broche ha dichiarato che non si aspettava i risultati ottenuti dal gioco.

Persino una star di Clair Obscur: Expedition 33 ha detto agli amici di non aspettarsi un grande successo dal GDR.