Samsung prepara il rilascio di One UI 8.5 per la serie Samsung Galaxy S25: arriverà tra poche settimane

Il team di sviluppo di Samsung è attualmente impegnato nell'ottimizzazione di One UI 8.5, la nuova versione dell'interfaccia personalizzata destinata agli smartphone dell'azienda.
Tra i dispositivi che dovrebbero ricevere a breve questo aggiornamento figurano i modelli della serie Samsung Galaxy S25, inclusi il Galaxy S25+, e il Samsung Galaxy S25 Ultra.
Secondo le informazioni condivise dal leaker Tarun Vats, il rilascio dell'aggiornamento richiederà ancora un po' di tempo. Contrariamente alle aspettative di alcuni utenti, One UI 8.5 non arriverà subito dopo il periodo pasquale, ma sarà necessario attendere diverse settimane prima della distribuzione della versione stabile.
Quanto manca all'uscita di One UI 8.5 sulla serie S25?
Uno degli elementi più interessanti riguarda il numero di versioni beta previste. Samsung avrebbe pianificato fino a 10 build di test per garantire la massima stabilità del sistema. La nona versione beta dovrebbe essere resa disponibile intorno al 9 aprile, mentre la decima è attesa per il 20 aprile.
Se tutto procederà senza problemi significativi, la versione stabile di One UI 8.5 potrebbe essere rilasciata nel giro di circa due settimane dopo l'ultima beta.
Questo colloca il debutto ufficiale dell'aggiornamento all'inizio del mese di maggio, almeno per i primi mercati selezionati. Come spesso accade con gli aggiornamenti software, la distribuzione non sarà simultanea a livello globale.
One UI 8.5 sull'S25 e l'approccio di Samsung
Questo approccio graduale consente a Samsung di monitorare eventuali problemi e intervenire rapidamente prima di una diffusione più ampia. Allo stesso tempo, garantisce un'esperienza utente più stabile e affidabile. One UI 8.5 rappresenta un passo importante nell'evoluzione dell'interfaccia Samsung, puntando a migliorare prestazioni, fluidità e funzionalità.
Anche se i dettagli completi sulle novità non sono ancora stati ufficialmente confermati, è chiaro che l'azienda sta investendo molto tempo nei test per offrire un aggiornamento di qualità. Siete possessori di uno di questi smartphone? Attendete questo update? Fateci sapere la vostra nei commenti.