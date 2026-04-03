Samsung prepara il rilascio di One UI 8.5 per la serie Samsung Galaxy S25: arriverà tra poche settimane

Uno degli elementi più interessanti riguarda il numero di versioni beta previste . Samsung avrebbe pianificato fino a 10 build di test per garantire la massima stabilità del sistema. La nona versione beta dovrebbe essere resa disponibile intorno al 9 aprile , mentre la decima è attesa per il 20 aprile .

One UI 8.5 sull'S25 e l'approccio di Samsung

Questo approccio graduale consente a Samsung di monitorare eventuali problemi e intervenire rapidamente prima di una diffusione più ampia. Allo stesso tempo, garantisce un'esperienza utente più stabile e affidabile. One UI 8.5 rappresenta un passo importante nell'evoluzione dell'interfaccia Samsung, puntando a migliorare prestazioni, fluidità e funzionalità.

Anche se i dettagli completi sulle novità non sono ancora stati ufficialmente confermati, è chiaro che l'azienda sta investendo molto tempo nei test per offrire un aggiornamento di qualità. Siete possessori di uno di questi smartphone? Attendete questo update? Fateci sapere la vostra nei commenti.