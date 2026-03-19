One UI 8.5 arriva anche sui Galaxy più vecchi: ecco quali modelli riceveranno presto l’aggiornamento

Samsung sta per estendere One UI 8.5 ai dispositivi già sul mercato, a partire dalla serie Galaxy S25 e dai pieghevoli. Scopriamo insieme i modelli.

Samsung ha recentemente lanciato la versione stabile di One UI 8.5 insieme alla nuova serie Galaxy S26, ma l'aggiornamento è destinato ad arrivare a breve anche su numerosi dispositivi già presenti sul mercato. Secondo le ultime informazioni, il rollout per i modelli più recenti è ormai imminente. In particolare, la serie Galaxy S25 è in prima linea: dopo l'apertura del programma beta avvenuta alcuni mesi fa e ben sette aggiornamenti di test distribuiti, è stata recentemente individuata una build stabile sui server Samsung. Questo lascia intendere che i modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra potrebbero ricevere la versione definitiva nel giro di pochi giorni.

One UI 8.5 arriverà anche sui pieghevoli Anche i pieghevoli sono coinvolti nel processo. Il programma beta è stato esteso ai Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, anche se in una fase più tardiva. Per questo motivo, è probabile che ricevano un numero inferiore di aggiornamenti di prova e che la versione stabile arrivi entro qualche settimana. Con Galaxy Unpacked alle porte, Samsung anticipa One UI 8.5 con un teaser: debutto su S26 e tante funzioni IA in arrivo Successivamente, Samsung dovrebbe estendere One UI 8.5 a una gamma ancora più ampia di dispositivi. Tra questi figurano modelli delle precedenti generazioni della serie Galaxy S, come i Galaxy S24, inclusa la variante FE, oltre a tablet di fascia alta come Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra.