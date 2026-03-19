One UI 8.5 arriva anche sui Galaxy più vecchi: ecco quali modelli riceveranno presto l’aggiornamento

Samsung ha recentemente lanciato la versione stabile di One UI 8.5 insieme alla nuova serie Galaxy S26, ma l'aggiornamento è destinato ad arrivare a breve anche su numerosi dispositivi già presenti sul mercato. Secondo le ultime informazioni, il rollout per i modelli più recenti è ormai imminente.
In particolare, la serie Galaxy S25 è in prima linea: dopo l'apertura del programma beta avvenuta alcuni mesi fa e ben sette aggiornamenti di test distribuiti, è stata recentemente individuata una build stabile sui server Samsung. Questo lascia intendere che i modelli Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra potrebbero ricevere la versione definitiva nel giro di pochi giorni.
One UI 8.5 arriverà anche sui pieghevoli
Anche i pieghevoli sono coinvolti nel processo. Il programma beta è stato esteso ai Galaxy Z Flip 7 e Galaxy Z Fold 7, anche se in una fase più tardiva. Per questo motivo, è probabile che ricevano un numero inferiore di aggiornamenti di prova e che la versione stabile arrivi entro qualche settimana.
Successivamente, Samsung dovrebbe estendere One UI 8.5 a una gamma ancora più ampia di dispositivi. Tra questi figurano modelli delle precedenti generazioni della serie Galaxy S, come i Galaxy S24, inclusa la variante FE, oltre a tablet di fascia alta come Galaxy Tab S11 e Galaxy Tab S11 Ultra.
One UI 8.5 arriva anche su smartphone della fascia media
Per quanto riguarda la fascia media, che comprende le serie Galaxy A, F e M, l'aggiornamento è previsto nel secondo trimestre del 2026. Tra i dispositivi più attesi ci sono il Galaxy A56 e il Galaxy A36. I modelli entry-level, sia smartphone che tablet, dovrebbero invece ricevere One UI 8.5 tra il secondo e il terzo trimestre dello stesso anno.
L'aggiornamento rappresenta un passo importante nell'evoluzione dell'interfaccia Samsung, migliorando prestazioni, stabilità e funzionalità su un'ampia varietà di dispositivi. Il fatto che l'azienda stia lavorando a un rollout così esteso dimostra l'impegno nel garantire un supporto software continuo anche per i dispositivi meno recenti.