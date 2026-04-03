Jak 3 è stato convertito per PC, completando la trilogia

A realizzare l'impresa, in questo caso, è stato il team di sviluppatori dietro al progetto OpenGoal, che ha pubblicato una versione beta della versione nativa di Jak 3 per PC, spiegando che ora tutti e tre i giochi sono: "completi nelle funzionalità e interamente completabili" su computer.

Se siete fan della serie Jak and Daxter sarete felici di sapere che con l'arrivo di Jak 3 la trilogia originale è stata convertita nella sua interezza per PC . Chiaramente non parliamo di conversioni ufficiali di Naughty Dog , che ha abbandonato da anni la serie, ma dell'opera di appassionati che hanno realizzato l'impresa in anni di lavoro.

Un grande lavoro

Va detto che attualmente, solo il primo capitolo, The Precursor Legacy, è considerato definitivo, perché Jak 2 e Jak 3 si trovano ancora in fase beta e potrebbero presentare qualche piccolo bug grafico o sonoro.

Tuttavia, per chi è disposto a chiudere un occhio su queste imperfezioni, l'intera saga è ora completamente giocabile su PC, anche con migliorie tecniche di tutto rispetto, degne di edizioni rimasterizzate vere e proprie: supporto per schermi widescreen, risoluzione in 4K a 60 FPS e compatibilità con le mod. C'è solo una condizione essenziale per poterci giocare legalmente: bisogna possedere le copie originali dei titoli per poterne estrarre i file necessari all'installazione.

I progetti amatoriali di conversione su PC di titoli classici per console sono sempre di più. Questi porting nativi non solo rendono i giochi di nuovo accessibili, ma permettono alla community di migliorarli in molti modi, in particolare a livello tecnico. Se in passato gli sforzi di ricompilazione si erano concentrati prevalentemente sui grandi classici Nintendo, come Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Star Fox 64, oggi la tendenza si sta allargando ad altre piattaforme. Ne è un esempio l'ambizioso progetto su Sonic Unleashed, uscito nel 2025.