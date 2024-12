Star Fox 64 ha ora una sorta di port per PC fatto da alcuni fan e funziona particolarmente bene

La questione dei "port per PC" dei giochi Nintendo è chiaramente piuttosto spinosa, e non c'è dubbio che sia ben osservata dai legali della casa di Kyoto, ma intanto i fan continuano a portare a termine dei lavori davvero impressionanti e il port di Star Fox 64 per PC è uno dei più recenti risultati di questi sforzi.

Autori di questa versione sono gli Harbour Masters, team già responsabile degli eccellenti port di classici come The Legend of Zelda: Ocarina of Time e The Legend of Zelda: Majora's Mask, che in questo caso si sono dedicati alla ricostruzione del particolare sparatutto fantascientifico di Rare.

La particolarità di questa versione, sottotitolata "Starship", è anche la capacità di apportare alcune novità inedite alla versione originale, di fatto rappresentando qualcosa di effettivamente nuovo rispetto all'edizione classica.