Warner Bros. ha appena rimosso vari giochi dalla vendita, basati su varie IP di proprietà

Vari giochi Warner Bros. sono stati rimossi dalla vendita nelle ore scorse, tutti collegati a varie proprietà intellettuali di animazione legate alla compagnia in questione e tutti misteriosamente cancellati dagli store digitali quasi contemporaneamente.

Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale al riguardo, dunque non si ha nemmeno un elenco completo ed esaustivo dei giochi che non risultano più in vendita sul mercato internazionale, attraverso i vari store come Steam, Nintendo eShop, Xbox Store e PlayStation Store.

È evidente che ci sono questioni legate alla gestione dei diritti e delle licenze, e non è detto che, una volta risolte queste, i giochi non possano tornare nuovamente a disposizione, ma per il momento non ci sono informazioni precise da parte di Warner Bros.