The Legend of Zelda: Ocarina of Time: presto il ray tracing nel port per PC

Presto il port PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time potrebbe essere arricchito con il ray tracing in tempo reale. A lavorarci ci sta pensando il modder Dariosamo, che già ha aggiunto il ray tracing al port PC di Super Mario 64.

Per annunciare di essere al lavoro su di una nuova impresa, Dariosamo ha pubblicato un breve video su Twitter, dove ha mostrato il suoi progressi. In effetti il ray tracing applicato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time potrebbe risultare spettacolare. seguendo lo scorrere delle ore.

Non crediamo che ci sia bisogno di ricordare che il port PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time non è ufficiale. Il suo utilizzo richiedo il possesso di una copia originale del gioco per Nintendo 64. Non vi forniremo il link per scaricarlo, ma potete facilmente trovarlo in rete compiendo una veloce ricerca.