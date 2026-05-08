Il lancio in Accesso Anticipato di Ex Sanguis è stato rinviato, ecco a quando

Lightbulb Crew, il team di sviluppo di Ex Sanguis ha confermato che l'uscita in Accesso Anticipato del gioco subirà un rinvio. In un aggiornamento pubblicato su Steam, gli sviluppatori hanno spiegato che il nuovo obiettivo è pubblicare il gioco tra luglio e settembre 2026.
Secondo il comunicato, il tempo aggiuntivo servirà a implementare nel modo migliore i suggerimenti e le osservazioni emerse durante l'ultimo playtest. "Questo ci darà il tempo necessario per implementare nelle migliori condizioni i feedback emersi dall'ultima sessione di prova", spiega il team, che promette di condividere ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo e una data più precisa in futuro.
Feedback dalla nebbia
Gli sviluppatori hanno definito il playtest "davvero istruttivo", sottolineando come abbia fornito "molte idee per i prossimi passi dello sviluppo". Nel messaggio viene anche rivolto un ringraziamento ai partecipanti: "Un enorme grazie ancora ai nostri playtester".
Il team rimanda inoltre ai precedenti aggiornamenti pubblicati su Steam, nei quali sono stati illustrati gli interventi previsti e le aree su cui si concentrerà il lavoro nei prossimi mesi.
Nel comunicato non mancano anche le scuse per il rinvio. Gli sviluppatori spiegano di preferire più tempo per rifinire il progetto invece che accelerare i tempi e rischiare di pubblicare un prodotto al di sotto delle aspettative. "Preferiamo prenderci il tempo necessario per implementare tutto nel modo corretto, invece di correre e non consegnare un gioco all'altezza".
Per il momento non sono stati condivisi dettagli aggiuntivi sui contenuti dell'accesso anticipato, ma il team invita la community a restare in attesa di ulteriori informazioni su Ex Sanguis che saranno fornite nei prossimi mesi.
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