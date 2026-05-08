Il lancio in Accesso Anticipato di Ex Sanguis è stato rinviato, ecco a quando

Lightbulb Crew, il team di sviluppo di Ex Sanguis ha confermato che l'uscita in Accesso Anticipato del gioco subirà un rinvio. In un aggiornamento pubblicato su Steam, gli sviluppatori hanno spiegato che il nuovo obiettivo è pubblicare il gioco tra luglio e settembre 2026.

Secondo il comunicato, il tempo aggiuntivo servirà a implementare nel modo migliore i suggerimenti e le osservazioni emerse durante l'ultimo playtest. "Questo ci darà il tempo necessario per implementare nelle migliori condizioni i feedback emersi dall'ultima sessione di prova", spiega il team, che promette di condividere ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo e una data più precisa in futuro.