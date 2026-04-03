Il team di GTA 6 ha "probabilmente ricreato l'intero RAGE Engine", per un ex Rockstar

In tutti questi anni la tecnologia si è evoluta e pare credibile che Rockstar Games abbia aggiornato i propri strumenti di lavoro . Lo stesso pensa un ex sviluppatore, l'audio engineer Rob Carr.

GTA 5 è un gioco ancora adesso amato e venduto, soprattutto nella sua componente online. Inoltre, è stato ripubblicato a più riprese, di generazione in generazione, ma nel proprio cuore rimane un titolo nato alla fine dell'epoca PS3 e Xbox 360 .

Le parole dell'ex Rockstar Games su GTA 6

Carr ha parlato con Kiwi Talk e ha prima di tutto precisato che non ha informazioni ufficiali interne alla compagnia, quindi quanto da lui detto deve essere preso come una speculazione di una persona esperta di Rockstar Games ma che oramai non ne fa più parte.

L'ingegnere afferma: "Non so nulla a riguardo, oltre al fatto che - considerando quanto tempo gli è servito per arrivare a questo punto dello sviluppo - hanno probabilmente ricreato completamente il RAGE Engine. Questa è l'unica cosa che posso dire con genuina reale fiducia."

"Sarei stupito se non l'avessero fatto perché l'architettura della tecnologia è avanzata significativamente dai tempi di GTA 5: è una cosa facile da dimenticare. Era tre generazioni fa. È stato l'ultimo capitolo a uscire su 360 e PS3. Tutti lo dimenticano perché è un gioco ancora rilevante. [...] Si tratta di una buona longevità per qualsiasi gioco e, sai, è disponibile pure su PS5".

Carr ha poi affermato che è credibile che meccaniche di GTA 5 e di Red Dead Redemption 2 appaiano in GTA 6, magari in formato espanso. Ad esempio, il Dead Eye di Red Dead Redemption è apparso in GTA 5, quindi è chiaro che Rockstar Games non ha problemi a sfruttare una buona idea in nuovi modi.

Segnaliamo infine che i giocatori stanno scommettendo soldi sul fatto che GTA 6 costerà più di 80€.