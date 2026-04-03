State of Decay 3 non solo è vivo, ma il mese prossimo ci sarà un test alpha, a cui potete registrarvi

Mai dare per morto un gioco sui non morti: State of Decay 3 è vivo e vegeto. Lo è al punto che il mese prossimo partirà un test chiuso della versione alpha , a cui tutti i giocatori sono invitati a iscriversi per provare a essere selezionati. L'annuncio è stato dato con un nuovo video con protagonista Brant Fitzgerald di Undead Labs, uno dei fondatori dello studio, che ha esordito via radio scherzando sulla lunga assenza del gioco e facendo capire che le comunicazioni sono state ripristinate: "C'è qualche sopravvissuto là fuori? Funziona questo coso? Mi sentite?"

Il video

Direttamente dall'enclave dello studio a Seattle, Fitzgerald ha rassicurato la community sullo stato dei lavori. Ha spiegato che, mentre negli ultimi anni una parte del team si è dedicata al supporto e agli aggiornamenti di State of Decay 2, il resto degli sviluppatori è stato impegnato a creare "roba fantastica per State of Decay 3".

Il fulcro di questo processo è stato l'ascolto attivo dei giocatori: lo studio ha passato al setaccio i feedback su Discord e ha analizzato ore di gameplay e live stream su YouTube per capire esattamente cosa avesse funzionato nel capitolo precedente e cosa, invece, necessitasse di modifiche.

Per questo, riconoscendo che "la community è sopravvivenza", Undead Labs ha deciso di chiedere direttamente l'aiuto dei giocatori per plasmare il futuro della serie. Come detto, la grande novità è che, a partire dal prossimo mese, lo studio darà il via a una serie di playtest Alpha. Pur non volendo rovinare troppe sorprese, Fitzgerald ha confermato alcuni dei contenuti che i fortunati tester potranno provare con mano: una modalità cooperativa a 4 giocatori, delle nuove meccaniche per la costruzione delle basi, strategie inedite per la gestione delle risorse e, naturalmente, un'enorme dose di combattimenti all'ultimo sangue.

L'invito dello sviluppatore è chiaro e diretto: "Se recuperare scorte nel bel mezzo di un'epidemia zombie vi sembra divertente, allora prendete lo zaino, mettete via qualche caricatore e andate sul nostro sito web per trovare maggiori informazioni e registrarvi per avere la possibilità di essere inclusi nell'Alpha". Niente paura per chi non dovesse essere selezionato alla prima tornata: lo studio conserverà i nominativi in lista e li terrà in considerazione per le altre occasioni di partecipazione che avverranno nel corso dell'anno.

Inoltre, questo annuncio segna un importante cambio di passo nella comunicazione di Undead Labs, che promette da oggi in poi aggiornamenti costanti sullo sviluppo, per condividere con i fan le novità e le lezioni apprese durante la lavorazione.