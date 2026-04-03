La versione PS5 di Starfield si svela con tutte le sue funzionalità in un nuovo trailer

Bethesda Softworks ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Starfield e, più precisamente, alla versione PlayStation 5 del gioco di ruolo d'azione sci-fi.
Nel filmato e tramite un post sul sito ufficiale di Bethesda vengono messe in mostra le funzionalità uniche della versione per la console Sony di Starfield.
Il trailer di Starfield in versione PS5
Prima di tutto, viene specificato che con la versione PlayStation 5 Pro di Starfield è possibile sfruttare due modalità grafiche, entrambe le modalità sfruttano la tecnologia di upscaling PSSR:
- Pro Visual Mode, che propone 4K (non nativo) a 30 FPS
- Pro Performance Mode, che invece punta ai 60 FPS (non viene però indicata la risoluzione, supponiamo sia dinamica)
Vengono poi confermate funzionalità ovvie, come la presenza dei trofei e l'ottimizzazione per l'SSD di PS5 per caricamenti rapidi. Per quanto riguarda invece le funzioni del DualSense, Bethesda ha spiegato:
- La resistenza e il feedback aptico dei grilletti adattivi saranno usati per le armi (sia per quelle a terra che per quelle delle navi)
- La barra luminosa cambia a seconda della salute del personaggio e della navetta, pulsando di rosso quando si è in pericolo e ritornando bianca quando si recupera
- Il touchpad permette di cambiare il POV (lato sinistro), aprire la mappa (lato destro), attivare lo scanner (tenere premuto il lato destro), accedere a vari menù come Inventario, Missioni e Abilità (scorrendo il dito in varie direzioni)
- Lo speaker del controller riproduce invece le registrazioni audio e le chiacchiere dell'interfono della nave
Ricordiamo che Starfield sarà disponibile dal 7 aprile su PS5, insieme all'aggiornamento Rotte Libere e il DLC Terran Armada, entrambi accessibili anche su PC e Xbox Series.
Ricordiamo infine che la versione fisica di Starfield su PS5 richiede un download obbligatorio per giocare.