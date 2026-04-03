Amazon Audible costa 99 centesimi per 3 mesi: l'offerta scade tra pochi giorni

Se ami leggere o vuoi avvicinarti a questo mondo, gli audiolibri sono il modo perfetto per iniziare. Per l'occasione, ti ricordiamo che Amazon Audible costa 99 centesimi per ben tre mesi , ma l'offerta scade il 14 aprile , quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se sei interessato, puoi accedere alla promozione tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo che a 99 centesimi potrai utilizzare Audible per tre mesi interi. Successivamente, l'offerta si rinnoverà automaticamente a 9,99 € al mese, ma potrai annullare il rinnovo prima ancora che l'offerta scada . Specifichiamo che la promo è riservata ai clienti che non hanno avuto alcun abbonamento (inclusa una prova gratuita) negli ultimi 30 giorni. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi e le funzionalità inedite introdotte di recente.

Recupera libri nerd e altro ancora con gli audiolibri

Amazon Audible vanta oltre 70.000 contenuti esclusivi, tra audiolibri perfetti per i più nerd e opzioni imperdibili che dovresti assolutamente recuperare, tra cui Harry Potter o Il Ciclo di Dune. Se non ti sei mai avvicinato al mondo della lettura, questa potrebbe essere l'occasione perfetta: gli audiolibri sono accessibili e rendono le storie ancora più coinvolgenti, dato che dovrai semplicemente ascoltare. Ciò significa che potrai recuperare ogni tipo di libro anche mentre ti dedichi ad altre attività, dato che non dovrai leggere. Inoltre, sono molto pratici su smartphone.

Proprio di recente è stata introdotta anche la funzione Leggi e Ascolta, che sincronizza in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Ciò significa che potrai leggere e ascoltare contemporaneamente, dato che la funzione sincronizzerà le parole scritte con la voce, evidenziandole affinché tu possa seguirle, se preferisci.