Come va State of Decay 3? Il boss di Xbox Game Studios dice qualcosa al riguardo

È tanto che non si hanno notizie di State of Decay 3 e i fan cominciano a temere il peggio, considerando l'andamento dell'industria e cosa succedere quando un titolo non si fa sentire a lungo, dunque può essere interessante vedere cosa ha avuto da dire al riguardo il boss di Xbox Game Studios, Craig Duncan.

Di fatto è una classica non-risposta, ma quantomeno il tono utilizzato non sembra proprio far presagire qualcosa di negativo, sebbene sia difficile avere certezze in questo ambito: di fatto, Duncan ha visitato diverse volte il team negli ultimi mesi e il gioco "sta venendo su molto bene".

Non è ovviamente abbastanza per stare sicuri, considerando che discorsi del genere venivano fatti anche su Everwild e sappiamo bene come sia andata a finire con il nuovo gioco di Rare, ma quantomeno è un minimo aggiornamento sulla questione.