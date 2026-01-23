Come va State of Decay 3? Il boss di Xbox Game Studios dice qualcosa al riguardo

È tanto che non si hanno notizie di State of Decay 3 e i fan cominciano a temere il peggio, considerando l'andamento dell'industria e cosa succedere quando un titolo non si fa sentire a lungo, dunque può essere interessante vedere cosa ha avuto da dire al riguardo il boss di Xbox Game Studios, Craig Duncan.
Di fatto è una classica non-risposta, ma quantomeno il tono utilizzato non sembra proprio far presagire qualcosa di negativo, sebbene sia difficile avere certezze in questo ambito: di fatto, Duncan ha visitato diverse volte il team negli ultimi mesi e il gioco "sta venendo su molto bene".
Non è ovviamente abbastanza per stare sicuri, considerando che discorsi del genere venivano fatti anche su Everwild e sappiamo bene come sia andata a finire con il nuovo gioco di Rare, ma quantomeno è un minimo aggiornamento sulla questione.
Diverse visite e partite
"Penso che il [PR] in questa stanza mi ucciderebbe se dessi una risposta", ha detto Duncan in un'intervista a GamesRadar, scherzando ma dimostrando comunque di avere qualcosa da dire su State of Decay 3.
"Quindi, ecco cosa dirò: negli ultimi sei-otto mesi ho fatto diverse visite a quello studio. Mi sono seduto e ho giocato con il team un sacco di volte. Sta venendo davvero bene", ha riferito Duncan.
"Siamo molto entusiasti del franchise e del suo potenziale. Quindi ne vedrò sicuramente molto di più nel prossimo anno... è una buona risposta alla tua domanda?" Ha concluso, ridendo.
L'ultimo passaggio in particolare fa pensare che per l'uscita si debba comunque attendere il 2027, come d'altra parte in molti sospettavano già da tempo.
Nel frattempo, State of Decay 2 ha ricevuto l'ultimo aggiornamento nell'ottobre del 2024, mentre State of Decay 3 si è mostrato l'ultima volta con un trailer della storia all'Xbox Games Showcase del 2024.