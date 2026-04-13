Pragmata è in regalo insieme ai monitor e desktop gaming di MSI

Fino al 31 maggio 2026 (o fino a esaurimento dei codici) sarà attiva una promozione che permetterà di ottenere una copia digitale per PC Steam di Pragmata, il videogioco di Capcom, acquistando un monitor o dei desktop gaming di MSI.
La compagnia ha condiviso l'informazione tramite un comunicato ufficiale. Vediamo i dettagli.
I prodotti MSI validi e come riscattare la promozione
I prodotti inclusi nella promozione sono i seguenti:
- MPG 341CQR QD-OLED X36
- MPG 322URX QD-OLED
- MPG 321CURX QD-OLED
- MPG 271QR QD-OLED X50
- MPG 341CQPX QD-OLED
- MPG 321URXW QD-OLED
- MPG 272URX QD-OLED
- MPG 322UR QD-OLED X24
- MPG 321URX QD-OLED
- MPG 271QRX QD-OLED
- MAG 341CQP QD-OLED
- MAG 321UPX QD-OLED
- MAG 274QP QD-OLED X24
- MAG 272QPW QD-OLED X28
- MAG 271QPX QD-OLED E2
- MPG 274URDFW E16M
- MAG 321UP QD-OLED X24
- MAG 321UP QD-OLED
- MAG 273QP QD-OLED X24
- MAG 272QP QD-OLED X50
- MAG 271QPX QD-OLED
- MAG 274QPF X30MV
- MAG 322UP QD-OLED E16
- MAG 321CUP QD-OLED
- MAG 272UP QD-OLED X24
- MAG 272QP QD-OLED X24
- MAG 271QP QD-OLED X28
- MPG Trident AS AI
- MPG Infinite X3
- MAG Infinite E1
- MPG Infinite Z3 X3D
- MEG Vision X AI
- MPG Infinite Z3
- MAG Infinite S3
Ecco il procedimento per ottenere una chiave di gioco di Pragmata:
- Acquista un prodotto dalla lista da un negozio online selezionati (Amazon marketplace, Amazon Business, PcComponentes e LDLC non valgono)
- Registra il prodotto su MSI Member Center
- Invia il link della tua recensione insieme alla fattura di acquisto e attendi l'approvazione. Una volta approvata, riceverai il premio (l'approvazione può richiedere fino a 14 giorni)
Al momento della scrittura ci sono 100 chiavi di gioco Steam ancora disponibili, secondo quanto indicato dal sito ufficiale. Il codice ottenuto può essere riscattato dal 17 aprile al 15 novembre 2026.