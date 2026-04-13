Un MacBook Pro sopravvive a una caduta da 25 gradini: la qualità dell’alluminio unibody di Apple sorprende ancora

L'incidente è avvenuto mentre l'utente si affrettava a uscire da una lezione. Nel gesto di indossare lo zaino, dimenticando di chiuderlo, il laptop è stato letteralmente sbalzato fuori , colpendo violentemente uno dei gradini prima di rotolare lungo tutta la scala.

Un utente ha raccontato su Reddit di aver accidentalmente fatto cadere il proprio dispositivo da uno zaino non chiuso, con il portatile che è precipitato lungo una scalinata di circa 25 gradini , per un'altezza stimata di quasi 4 metri .

L'incidente che ha coinvolto il MacBook Pro e le "lesioni" riportate

Sorprendentemente, però, il risultato è stato molto meno grave del previsto. Il MacBook Pro ha riportato solo alcuni graffi superficiali e piccoli segni sulla scocca. Anche lo schermo è rimasto intatto, nonostante l'urto violento.

L'unico danno evidente è stato un leggero disallineamento tra lo schermo e la base, di circa un millimetro, segno della forza dell'impatto ma comunque contenuto rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare.

Questo episodio evidenzia i vantaggi della struttura unibody in alluminio, che offre una maggiore resistenza rispetto ai materiali plastici o ibridi utilizzati in molti altri laptop. Tuttavia, resta un'incognita lo stato dei componenti interni.