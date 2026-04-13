Un MacBook Pro sopravvive a una caduta da 25 gradini: la qualità dell’alluminio unibody di Apple sorprende ancora

Un recente episodio ha riportato sotto i riflettori la resistenza del MacBook Pro, da tempo considerato uno dei laptop più solidi sul mercato grazie alla sua costruzione in alluminio unibody.
Un utente ha raccontato su Reddit di aver accidentalmente fatto cadere il proprio dispositivo da uno zaino non chiuso, con il portatile che è precipitato lungo una scalinata di circa 25 gradini, per un'altezza stimata di quasi 4 metri.
L'incidente è avvenuto mentre l'utente si affrettava a uscire da una lezione. Nel gesto di indossare lo zaino, dimenticando di chiuderlo, il laptop è stato letteralmente sbalzato fuori, colpendo violentemente uno dei gradini prima di rotolare lungo tutta la scala.
L'incidente che ha coinvolto il MacBook Pro e le "lesioni" riportate
Sorprendentemente, però, il risultato è stato molto meno grave del previsto. Il MacBook Pro ha riportato solo alcuni graffi superficiali e piccoli segni sulla scocca. Anche lo schermo è rimasto intatto, nonostante l'urto violento.
L'unico danno evidente è stato un leggero disallineamento tra lo schermo e la base, di circa un millimetro, segno della forza dell'impatto ma comunque contenuto rispetto a quanto ci si sarebbe potuti aspettare.
Questo episodio evidenzia i vantaggi della struttura unibody in alluminio, che offre una maggiore resistenza rispetto ai materiali plastici o ibridi utilizzati in molti altri laptop. Tuttavia, resta un'incognita lo stato dei componenti interni.
I danni "invisibili" che il MacBook Pro potrebbe aver riportato
Sebbene la scheda logica non presenti parti mobili significative, ad eccezione delle ventole, elementi come il sistema di dissipazione del calore potrebbero aver subito danni invisibili, compromettendo le prestazioni nel lungo periodo.
Non è la prima volta che un MacBook Pro dimostra una simile robustezza. In un caso precedente, un modello recente era stato addirittura investito da un'auto, riportando comunque danni limitati.
Questi episodi contribuiscono a rafforzare la reputazione della linea Apple come punto di riferimento per qualità costruttiva e affidabilità. Nonostante tutto, però, l'utente ha comunque deciso di procedere ad una riparazione tramite il servizio dedicato. Che cosa ne pensate di questo curioso episodio?