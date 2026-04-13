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Rendi universali i tuoi controller con l'adattatore RR USB di 8BitDo: acquistalo risparmiando con il codice sconto dedicato

Oggi è presente e disponibile una promo su un prodotto molto utile e interessante: si tratta dell'adattatore RR USB di 8BitDo per controller. Scopriamo di cosa si tratta.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/04/2026
Adattatore RR USB wireless Bluetooth 8Bitdo

Oggi, su AliExpress, in occasione della nuova tornata di offerte primaverili, è presente e disponibile un codice sconto dal valore di 2€ (MULTI2) che fa calare seppur di poco il prezzo dell'adattatore universale RR USB di 8BitDo, prezzo finale di 12,06€. Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link.

Si tratta di un adattatore USB Bluetooth che ti permette di usare praticamente qualsiasi controller su dispositivi diversi. Integra un innovativo sistema RR Adapter che contribuisce a ridurre il ritardo fino a 3 dB, offrendo una risposta più immediata e precisa durante le sessioni di gioco.

Ulteriori dettagli sul prodotto

La compatibilità è infatti molto ampia: supporta console come Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED, ma anche controller di PlayStation 3, 4 e 5. Oltre alle console, l'adattatore può essere utilizzato anche su PC Windows, Mac, Raspberry Pi e Android TV, rendendolo uno strumento estremamente flessibile per il gaming domestico e non solo.

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Il design nero, elegante e compatto, si integra facilmente in qualsiasi setup senza risultare ingombrante. Presente il supporto alla vibrazione in modalità X-input, il sensore di movimento a 6 assi e, infine, un firmware aggiornabile in maniera costante. Ideale per chi desidera utilizzare un unico controller su più dispositivi senza complicazioni.

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