Rendi universali i tuoi controller con l'adattatore RR USB di 8BitDo: acquistalo risparmiando con il codice sconto dedicato

Oggi, su AliExpress, in occasione della nuova tornata di offerte primaverili, è presente e disponibile un codice sconto dal valore di 2€ (MULTI2) che fa calare seppur di poco il prezzo dell'adattatore universale RR USB di 8BitDo, prezzo finale di 12,06€ . Puoi effettuare l'acquisto direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli sul prodotto

La compatibilità è infatti molto ampia: supporta console come Nintendo Switch, Switch Lite e Switch OLED, ma anche controller di PlayStation 3, 4 e 5. Oltre alle console, l'adattatore può essere utilizzato anche su PC Windows, Mac, Raspberry Pi e Android TV, rendendolo uno strumento estremamente flessibile per il gaming domestico e non solo.

Il design nero, elegante e compatto, si integra facilmente in qualsiasi setup senza risultare ingombrante. Presente il supporto alla vibrazione in modalità X-input, il sensore di movimento a 6 assi e, infine, un firmware aggiornabile in maniera costante. Ideale per chi desidera utilizzare un unico controller su più dispositivi senza complicazioni.