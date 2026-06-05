FSR 4.1 potrebbe arrivare su RDNA 3 e RDNA 2 ma non sulle APU RDNA 3.5 secondo le attuali indiscrezioni su AMD

AMD ha recentemente confermato l'estensione del supporto a FSR 4.1 anche alle schede grafiche basate su architetture RDNA 3 e RDNA 2 , ampliando così la compatibilità rispetto alle generazioni precedenti. Tuttavia, resta aperta una questione importante: la possibile esclusione delle APU con grafica integrata basate su RDNA 3.5 , come quelle presenti nei processori della serie Ryzen AI 300.

Uno dei principali problemi riguarda il consumo di risorse . Le APU RDNA 3.5 dispongono di un numero inferiore di unità di calcolo e di un budget energetico molto più limitato rispetto alle GPU desktop. L'utilizzo di reti neurali per l'upscaling rischia quindi di ridurre i vantaggi prestazionali complessivi , soprattutto nei dispositivi portatili e nei laptop ultrasottili.

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Le tempistiche di implementazione indicano che il supporto per RDNA 3 sarà disponibile non prima di luglio , mentre per RDNA 2 si parla addirittura dell' inizio del 2027 . Il ritardo è dovuto alla necessità di adattare l'algoritmo, che su RDNA 4 è nativamente più efficiente grazie a un'esecuzione ottimizzata, mentre sulle generazioni precedenti deve funzionare in modalità INT8 invece che FP8.

Focus sulla banda di memoria, una delle criticità per FSR 4.1

Un altro fattore critico è la banda di memoria. A differenza delle schede video desktop con ampia disponibilità di bandwidth, le APU devono condividere la memoria di sistema tra CPU e GPU, creando possibili colli di bottiglia durante l'elaborazione di dati aggiuntivi richiesti dagli algoritmi AI, come buffer di movimento e reti neurali.

Anche l'impatto sull'esperienza d'uso è stato preso in considerazione: su dispositivi che già lavorano a risoluzioni basse o impostazioni grafiche ridotte, i benefici visivi di un upscaler avanzato sarebbero meno evidenti.

Nonostante ciò, AMD non ha ancora confermato ufficialmente l'esclusione. L'azienda ha chiarito che non sono state prese decisioni definitive e che il dialogo con gli utenti rimane aperto.