FSR 4.1 potrebbe arrivare su RDNA 3 e RDNA 2 ma non sulle APU RDNA 3.5 secondo le attuali indiscrezioni su AMD

AMD ha recentemente confermato l'estensione del supporto a FSR 4.1 anche alle schede grafiche basate su architetture RDNA 3 e RDNA 2, ampliando così la compatibilità rispetto alle generazioni precedenti. Tuttavia, resta aperta una questione importante: la possibile esclusione delle APU con grafica integrata basate su RDNA 3.5, come quelle presenti nei processori della serie Ryzen AI 300.
Secondo le informazioni attualmente disponibili, i modelli interessati includono soluzioni grafiche integrate come Radeon 890M, 880M, 860M e 840M. L'incertezza deriva da limiti tecnici legati a queste architetture, che potrebbero rendere complesso l'utilizzo efficiente della nuova tecnologia di upscaling basata su AI.
Tempistiche e supporto per FSR 4.1
Le tempistiche di implementazione indicano che il supporto per RDNA 3 sarà disponibile non prima di luglio, mentre per RDNA 2 si parla addirittura dell'inizio del 2027. Il ritardo è dovuto alla necessità di adattare l'algoritmo, che su RDNA 4 è nativamente più efficiente grazie a un'esecuzione ottimizzata, mentre sulle generazioni precedenti deve funzionare in modalità INT8 invece che FP8.
Uno dei principali problemi riguarda il consumo di risorse. Le APU RDNA 3.5 dispongono di un numero inferiore di unità di calcolo e di un budget energetico molto più limitato rispetto alle GPU desktop. L'utilizzo di reti neurali per l'upscaling rischia quindi di ridurre i vantaggi prestazionali complessivi, soprattutto nei dispositivi portatili e nei laptop ultrasottili.
Focus sulla banda di memoria, una delle criticità per FSR 4.1
Un altro fattore critico è la banda di memoria. A differenza delle schede video desktop con ampia disponibilità di bandwidth, le APU devono condividere la memoria di sistema tra CPU e GPU, creando possibili colli di bottiglia durante l'elaborazione di dati aggiuntivi richiesti dagli algoritmi AI, come buffer di movimento e reti neurali.
Anche l'impatto sull'esperienza d'uso è stato preso in considerazione: su dispositivi che già lavorano a risoluzioni basse o impostazioni grafiche ridotte, i benefici visivi di un upscaler avanzato sarebbero meno evidenti.
Nonostante ciò, AMD non ha ancora confermato ufficialmente l'esclusione. L'azienda ha chiarito che non sono state prese decisioni definitive e che il dialogo con gli utenti rimane aperto.
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