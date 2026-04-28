Oppo Find X9 Ultra disponibile: zoom 10x, doppio sensore da 200MP e focus sulla fotografia

Oppo amplia la propria gamma con il nuovo Find X9 Ultra, uno smartphone che punta a distinguersi soprattutto sul fronte fotografico. Il dispositivo viene posizionato come modello di riferimento per chi cerca prestazioni elevate nella cattura di immagini e video. La presentazione include anche altri prodotti dell'ecosistema, segno di una strategia che mira a rafforzare la presenza del marchio in più segmenti tecnologici. L'attenzione resta comunque concentrata sul comparto imaging.
OPPO Find X9 Ultra disponibile
Il Find X9 Ultra introduce un teleobiettivo ottico 10x da 50 megapixel, una soluzione che mira a migliorare la qualità degli scatti a lunga distanza rispetto agli zoom digitali. A questo si affiancano due sensori da 200 megapixel, pensati per aumentare dettaglio e flessibilità in diverse condizioni di luce.
Sul fronte video, Oppo integra funzionalità avanzate che si avvicinano agli standard professionali, mentre il design richiama la collaborazione con Hasselblad, già presente nei modelli precedenti. L'obiettivo è rendere accessibili strumenti tipicamente riservati a dispositivi fotografici dedicati.
Accanto allo smartphone, Oppo ha annunciato anche nuovi dispositivi. Gli auricolari Oppo Enco Air5 Pro introducono una cancellazione attiva del rumore fino a 55 decibel, puntando su chiamate più chiare e ascolto isolato anche in ambienti rumorosi.
Arrivano inoltre gli Oppo Enco Clip2, caratterizzati da un design con materiali metallici e struttura in nichel-titanio a memoria di forma, pensata per adattarsi meglio all'orecchio durante l'uso prolungato.
Nel segmento wearable debutta Oppo Watch X3, con cassa in titanio, funzioni di monitoraggio della salute e autonomia estesa. Completa la gamma il tablet Oppo Pad 5, orientato a intrattenimento e produttività, con supporto a funzioni basate su intelligenza artificiale per appunti e gestione dei file.
Oppo Room for Dreams
In occasione della Milano Design Week 2026, Oppo ha anche avviato una collaborazione con designboom all'interno di "Room for Dreams", uno spazio creativo che riunisce visioni, linguaggi e sperimentazioni tra design e cultura visiva. L'iniziativa nasce da una visione condivisa: superare la separazione tra design e innovazione tecnologica per esplorare nuove modalità di osservazione, interpretazione e racconto della realtà.
Cuore del progetto è "Seeing Further", un cortometraggio sviluppato insieme a designboom e girato interamente con OPPO Find X9 Ultra. Ambientato a Milano, il film accompagna un percorso personale attraverso la città, alternando architetture iconiche e dettagli più nascosti, con l'obiettivo di costruire una narrazione visiva che inviti a superare l'immediatezza dello sguardo e a riscoprire una bellezza più profonda e stratificata.