Oppo Find X9 Ultra disponibile: zoom 10x, doppio sensore da 200MP e focus sulla fotografia

Nel segmento wearable debutta Oppo Watch X3 , con cassa in titanio, funzioni di monitoraggio della salute e autonomia estesa. Completa la gamma il tablet Oppo Pad 5, orientato a intrattenimento e produttività, con supporto a funzioni basate su intelligenza artificiale per appunti e gestione dei file.

Accanto allo smartphone, Oppo ha annunciato anche nuovi dispositivi. Gli auricolari Oppo Enco Air5 Pro introducono una cancellazione attiva del rumore fino a 55 decibel, puntando su chiamate più chiare e ascolto isolato anche in ambienti rumorosi.

Oppo Room for Dreams

In occasione della Milano Design Week 2026, Oppo ha anche avviato una collaborazione con designboom all'interno di "Room for Dreams", uno spazio creativo che riunisce visioni, linguaggi e sperimentazioni tra design e cultura visiva. L'iniziativa nasce da una visione condivisa: superare la separazione tra design e innovazione tecnologica per esplorare nuove modalità di osservazione, interpretazione e racconto della realtà.

Oppo all'interno di Room for Dreams

Cuore del progetto è "Seeing Further", un cortometraggio sviluppato insieme a designboom e girato interamente con OPPO Find X9 Ultra. Ambientato a Milano, il film accompagna un percorso personale attraverso la città, alternando architetture iconiche e dettagli più nascosti, con l'obiettivo di costruire una narrazione visiva che inviti a superare l'immediatezza dello sguardo e a riscoprire una bellezza più profonda e stratificata.