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Thief Remastered includerà The Tarnished Mirror, una nuova campagna realizzata da Nightdive Studios

Nightdive conferma che Thief: The Dark Project Remastered includerà una nuova campagna originale, The Tarnished Mirror, svelata in anticipo dopo il maxi‑leak degli obiettivi di Steam.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/09/2026
Artwork di Thief Remastered

Nightdive Studios ha svelato ufficialmente che Thief: The Dark Project Remastered includerà una nuova campagna originale intitolata The Tarnished Mirror.

Lo studio avrebbe preferito annunciare questa novità più avanti, ma è stato costretto ad anticipare i tempi a causa del gigantesco leak degli obiettivi di Steam dei giorni scorsi, che ha coinvolto decine di giochi e rivelato contenuti non ancora destinati al pubblico. Come avrete intuito, tra le informazioni trapelate c'era anche la presenza di una campagna inedita creata appositamente per la remaster di Thief.

Appuntamento al 2 novembre

Nightdive ha scelto di affrontare la situazione con ironia, pubblicando un breve teaser che si apre con un collage di articoli e commenti sui social dedicati alla fuga d'informazioni. Il video mostra poi un artwork ufficiale di The Tarnished Mirror, con Garrett riflesso in un vetro incrinato, seguito da una battuta audio del protagonista: "Huh... not so secret anymore, is it?" ("Eh... non è più un gran segreto, vero?").

Il teaser si chiude con un appuntamento fissato al 2 novembre, data in cui Nightdive Studios condividerà maggiori dettagli sui nuovi contenuti. Non è chiaro se si tratterà di un semplice trailer o di una presentazione più articolata, magari accompagnata dall'annuncio della data di uscita definitiva.

Thief: The Dark Project Remastered supporterà le missioni dei fan, inclusa The Black Parade Thief: The Dark Project Remastered supporterà le missioni dei fan, inclusa The Black Parade

Al momento, infatti, il lancio di Thief: The Dark Project Remastered è previsto nel corso del prossimo inverno. Il gioco arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam, Epic Games Store e GOG).

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