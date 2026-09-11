Polyarc chiude i battenti dopo dodici anni: è lo studio della serie fantasy Moss

"Lavorare fianco a fianco per tutti questi anni è stato un onore. Portare sorpresa e meraviglia a chi ha giocato i nostri titoli è stato un privilegio. Grazie a tutti in Polyarc: il nostro lavoro, ora, è finito. Polyarc è stata la casa di sviluppatori eccezionali in ogni disciplina. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso."

"Dopo quasi dodici anni trascorsi sulle montagne russe, gioiose e imprevedibili, dello sviluppo di videogiochi, il nostro percorso insieme è arrivato al termine. Con la conclusione dello sviluppo attivo, stiamo salutando i colleghi con cui abbiamo condiviso questo viaggio."

Polyarc , lo studio statunitense autore delle avventure fantasy della serie Moss , ha chiuso i battenti . La notizia arriva da un messaggio pubblicato nelle scorse ore su LinkedIn, in cui il team ha ringraziato i dipendenti e annunciato la fine dello sviluppo attivo.

Addio agli autori delle avventure della topolina Quill

Polyarc è stata fondata nel 2015 da Tam Armstrong, Chris Alderson e Danny Bulla, che hanno riunito ex sviluppatori di Bungie e e Rockstar con l'obiettivo di realizzare giochi per la realtà virtuale. I primi due lavori dello studio sono stati Moss e Moss: Book II, due titoli realizzati ad hoc per la VR usciti tra il 2018 e il 2022 particolarmente apprezzati da critica e pubblico.

Nel 2025 lo studio ha pubblicato Glassbreakers: Champions of Moss, un MOBA sempre per la realtà virtuale. Lo scorso luglio è uscito l'ultimo gioco dello studio, Moss: The Forgotten Relic, una riedizione che include Moss e il suo sequel riadattati per PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo.