Nintendo Switch 2 edizione speciale 40° anniversario di The Legend of Zelda è preordinabile su Amazon

Su Amazon è attualmente possibile preordinare la console Nintendo Switch 2 edizione speciale 40° anniversario di The Legend of Zelda a 529,99 € (il gioco non è incluso). Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Non è tutto, perché è disponibile anche la custodia a 34,99 €. Puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il bottone qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 29 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una console speciale
Questa console è un'edizione celebrativa dedicata al 40° anniversario di The Legend of Zelda, quindi è un prodotto speciale pensato per gli appassionati. Non cambiano ovviamente le specifiche tecniche: questa console introduce numerosi miglioramenti per offrirti sessioni di gioco ancora più coinvolgenti e divertenti.
Tra questi troviamo display LCD da 7,9 pollici, supporto HDR e refresh rate fino a 120 Hz, oltre a una stabilità potenziata in modalità TV, nonché caricamenti più rapidi. Contribuiscono i nuovi Joy-Con magnetici che offrono una precisione superiore, oltre a una connessione più solida, mentre il design complessivo garantisce maggiore comfort e durata. Nel frattempo, ricordiamo che è possibile preordinare il gioco The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.