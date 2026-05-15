Moss: The Forgotten Relic annunciato per PS5, Xbox, Switch 2 e PC: i primi due giochi uniti in un'unica avventura

Il debutto su console e PC è previsto nel corso dell'estate . Nel frattempo, è stato pubblicato il trailer dell'annuncio e le prime immagini, che trovate qui sotto.

Polyarc ha annunciato Moss: The Forgotten Relic , un'avventura fantasy in arrivo su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC, che riunisce in un'unica esperienza le storie di Moss e Moss: Book 2, finora disponibili solo tramite visori VR.

Due avventure in una

Moss: The Forgotten Relic combina i contenuti dei due capitoli originali, Moss e Moss: Book II, usciti rispettivamente nel 2018 e nel 2022, ripensandoli per un'esperienza tradizionale su schermo. Il gioco segue il viaggio di Quill, una piccola eroina che il giocatore accompagna attraverso un regno in rovina, un mondo fiabesco segnato da antiche magie e da una natura che sta lentamente riconquistando ciò che resta della civiltà.

L'esplorazione si intreccia a enigmi ambientali in stile diorama, con percorsi nascosti, passaggi da osservare con attenzione e minacce arcane da affrontare o aggirare. Il rapporto diretto con Quill resta centrale: la protagonista reagisce ai gesti del giocatore e si affida a lui per superare ostacoli e pericoli più grandi di lei.

Stando agli sviluppatori, questa edizione definitiva introduce miglioramenti visivi, nuove cutscene realizzate a mano, una telecamera più dinamica e include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati in precedenza, offrendo la versione più completa e accessibile dell'avventura di Quill.