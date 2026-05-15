Tumblepop: Memories rilancia il classico arcade di Data East su Nintendo Switch

Chi ha vissuto gli anni 90 videoludici ha probabilmente avuto a che fare con Tumblepop in qualche baretto di periferia, visto che il gioco ha vissuto un momento di notevole celebrità in quel periodo, dopo l'uscita originale nel 1991 e il lancio anche di una versione per Game Boy nell'anno successivo.

Il publisher Daewoo Media Game Lab e il team CRT Games hanno annunciato Tumblepop: Memories , una versione modernizzata del vecchio classico di Data East che vedeva due personaggi armati di aspirapolvere alle prese con diverse minacce in variopinti livelli.

Anche diversi elementi inediti

Oltre all'esperienza originale, Tumblepop: Memories introduce anche nuovi contenuti nella forma di livelli inediti e ulteriori modalità di gioco che vanno ad arricchire il gameplay classico, incentrato sull'azione a piattaforme e l'eliminazione dei nemici con l'aspirapolvere.

Un livello con grafica rimasterizzata di Tumblepop Memories

In particolare, all'interno di Tumblepop: Memories troviamo i due giochi originali e ulteriori aggiunte come la modalità Survival, la Boss Rush e la modalità Tum-Tum.

Oltre a tutto questo sono presenti anche classifiche online per le sfide con il resto della community, una gallery con documenti e illustrazioni d'epoca e varie opzioni aggiuntive che arricchiscono ulteriormente entrambi i titoli classici.

Tumblepop: Memories non ha ancora una data di uscita precisa ma è previsto arrivare nel corso del 2026, in versione fisica e digitale. Ci sarà anche un'edizione limitata particolarmente ricca di contenuti e gadget vari, per i veri appassionati e collezionisti.