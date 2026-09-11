Il film di Resident Evil era troppo divertente e il regista ha tagliato le battute

Stando a quanto rivelato da Zach Cregger, durante le proiezioni di prova è emerso che il film di Resident Evil era troppo divertente, e così il regista ha scelto di tagliare tutte le battute nel tentativo di trovare il giusto equilibrio.

"Ho scoperto che alle persone il film piaceva davvero, ma pensavano che fosse troppo divertente", ha spiegato Cregger parlando delle proiezioni preliminari. "Così, nel corso dei miei test, ho eliminato quante più battute possibile."

"A quel punto ho scoperto che non solo il pubblico apprezzava di più il film, ma che anche a me piaceva di più", ha continuato il regista. "In un horror un po' di umorismo può fare molta strada, e non c'è una singola battuta che ho eliminato da questo film della quale senta la mancanza".

Cregger ha dovuto parlare molto del proprio approccio al progetto anche per un'altra ragione: le aspettative dei fan della serie. Il regista ha infatti scelto di raccontare una storia originale e di concentrarsi su di un personaggio inedito, il che ha suscitato qualche perplessità fra gli appassionati.