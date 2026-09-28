Diventate dittatore di un paradiso caraibico costa solo 1€: Tropico 3: Gold Edition per PC su Instant Gaming

Indossare i panni di "El Presidente" e governare una repubblica delle banane costa ormai meno di un caffè. Trovate Tropico 3: Gold Edition per PC al costo netto di appena 1,00€ nel catalogo di Instant Gaming. Aggiungendo la consueta IVA al 22%, la cifra finale da saldare al momento del checkout sale ad appena 1,22€. Rispetto al prezzo di listino originale di 15€, vi garantite quindi un risparmio netto di 13,78 €. Questo significa uno sconto effettivo a imposte incluse del 91,87%, un valore del tutto analogo al 93% esentasse segnalato a schermo dal negozio. Per riscattare immediatamente la chiave digitale sul vostro profilo Steam, vi basta cliccare sul link o sul box qua sopra.
Gestione caraibica, discorsi elettorali ed espansioni: il gameplay di Tropico 3: Gold Edition su Steam
Il gestionale strategico targato Haemimont Games vi mette al comando di un'isola caraibica durante gli anni della Guerra Fredda, lasciandovi totale libertà di governo. Il gameplay fonde la pianificazione urbana con la gestione politica ed economica, permettendovi di costruire infrastrutture, sviluppare il turismo e decidere se regnare come un amato leader democratico o come un tiranno spietato. Durante la campagna dovrete tenere a bada varie fazioni interne, tenere comizi dal balcone presidenziale e bilanciare le relazioni con i blocchi USA e URSS per evitare colpi di Stato.
La Gold Edition include sia il gioco base sia l'espansione ufficiale Absolute Power, che aggiunge una nuova campagna, editti presidenziali inediti e ulteriori edifici con cui personalizzare la propria isola. Questa versione per PC, attivabile comodamente tramite codice Steam, assicura un'esecuzione fluida su qualsiasi configurazione e il supporto completo per mouse e tastiera.