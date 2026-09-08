NVIDIA GeForce RTX 5070: in arrivo una nuova variante con un chip più grande, ma molto depotenziato?

NVIDIA potrebbe introdurre una nuova variante della GeForce RTX 5070 senza modificarne, almeno sulla carta, le specifiche principali. A cambiare sarebbe infatti il chip utilizzato alla base della scheda video, secondo quanto riportato da una nuova indiscrezione.

La scelta non sarebbe del tutto inedita. NVIDIA ha già utilizzato chip diversi per produrre varianti della stessa GPU e un caso simile è emerso anche all'interno dell'attuale generazione GeForce RTX 50.