NVIDIA GeForce RTX 5070: in arrivo una nuova variante con un chip più grande, ma molto depotenziato?

NVIDIA potrebbe introdurre una nuova variante della GeForce RTX 5070 senza modificarne, almeno sulla carta, le specifiche principali. A cambiare sarebbe infatti il chip utilizzato alla base della scheda video, secondo quanto riportato da una nuova indiscrezione.
La scelta non sarebbe del tutto inedita. NVIDIA ha già utilizzato chip diversi per produrre varianti della stessa GPU e un caso simile è emerso anche all'interno dell'attuale generazione GeForce RTX 50.
La GeForce RTX 5070 potrebbe passare dal GB205 al più grande GB203
Secondo l'insider @hongxing2020, alcune GeForce RTX 5070 potrebbero presto utilizzare il chip GB203 invece dell'attuale GB205. Si tratta di un componente sensibilmente più grande, già alla base delle GeForce RTX 5070 Ti e RTX 5080.
La differenza nelle dimensioni è significativa. Il GB203 misura infatti 378 mm², contro i 263 mm² del GB205, con un'area superiore di quasi il 43%. Per trasformare il chip destinato ai modelli di fascia più alta in una RTX 5070, NVIDIA dovrebbe però disabilitarne una parte consistente delle risorse.
Il GB203 completo dispone di 10.752 CUDA core, mentre la RTX 5070 ne utilizza 6.144. Per raggiungere questa configurazione sarebbe quindi necessario disattivare circa il 42,8% delle unità disponibili. Anche il sottosistema di memoria dovrebbe essere modificato, con due degli otto canali disabilitati per ottenere un bus a 192 bit e mantenere la configurazione da 12 GB di memoria GDDR7.
Una situazione analoga si è già verificata con alcune RTX 5060. Alcuni produttori hanno infatti iniziato a utilizzare il chip GB205, più grande rispetto al GB206 originariamente previsto per il modello, adattandone la configurazione alle specifiche della scheda. L'utilizzo di chip più grandi nei prodotti di fascia inferiore può dipendere dalla resa produttiva. I componenti che non raggiungono tutti i requisiti necessari per essere impiegati nei modelli superiori possono essere recuperati disabilitando le parti che presentano difetti e destinandoli a configurazioni meno potenti.
Nel caso della RTX 5070, quindi, i chip GB203 non idonei a diventare RTX 5070 Ti o RTX 5080 potrebbero trovare una seconda destinazione. Non è comunque possibile stabilire se la presunta nuova variante avrà differenze prestazionali rispetto ai modelli già in commercio, visto che le specifiche finali dovrebbero rimanere sostanzialmente identiche.
Il leaker segnala inoltre l'arrivo di un nuovo driver NVIDIA, che potrebbe includere il supporto preliminare alla variante con GB203, anche se questo collegamento non è stato confermato direttamente. Per ora si tratta quindi di un'indiscrezione, ma rappresenta un possibile esempio della strategia con cui NVIDIA sfrutta chip differenti per mantenere in produzione le proprie schede video.