Lo studio di PowerWash Simulator ha cancellato un gioco in sviluppo e licenziato del personale

Poche settimane dopo, a fine luglio, sette persone (sulle circa 110 presenti nell'azienda) sarebbero state licenziate in modo silenzioso. Una delle testimonianze raccolte sostiene che manager e chi era alla guida del team di sviluppo non fossero stati informati dei tagli, con l'obiettivo dichiarato di evitare loro "sensi di colpa" o stress legati alla selezione dei ruoli da eliminare. I colleghi avrebbero notato l'assenza improvvisa dei lavoratori interessati, senza comunicazioni interne né ferie programmate.

Secondo quanto riportato da This Week in Videogames, il team stava lavorando da due o tre anni a un titolo inedito , poi interrotto a fine giugno 2026. Fonti interne affermano che, dopo l'annuncio della cancellazione, diversi dipendenti coinvolti nel progetto sarebbero rimasti "senza nuove mansioni per settimane".

Nessun impatto su PowerWash Simulator 2

In un meeting di inizio agosto, il COO Chris Mehers avrebbe parlato di una ristrutturazione in corso. Successivamente, ai dipendenti sarebbe stato chiesto di non utilizzare termini tecnici legati ai licenziamenti, preferendo definizioni più generiche come "persone che hanno lasciato l'azienda". Le fonti indicano inoltre che i ruoli eliminati non fossero necessari per PowerWash Simulator 2 e che la decisione non avrebbe impatto sullo sviluppo dei contenuti del gioco.

Buona parte delle indiscrezioni riportate da This Week in Videogames sono state corroborate tramite una dichiarazione ufficiale della la CEO Kirsty Rigden, che ha confermato la cancellazione del progetto e il licenziamento di sette dipendenti, definendo la scelta "difficile ma necessaria" per garantire la stabilità futura dello studio. FuturLab ha ribadito il proprio impegno su PowerWash Simulator 2 e su nuove idee.

"È terribile, perché si tratta di persone di grande talento, molte delle quali sono con noi da molto tempo, e le apprezzo davvero", ha dichiarato. "Non è stata una scelta facile o rapida, ma prendere decisioni difficili in anticipo ci permette di proteggere FuturLab in futuro."