PowerWash Simulator 2 si aggiorna alla versione 1.2 e aggiunge un villaggio in miniatura

FuturLab ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per PowerWash Simulator 2 che si occupa di introdurre una serie di novità. Vediamo quali sono.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/03/2026
PowerWash Simulator 2 continua ad espandersi e i giocatori possono ora scaricare la versione 1.2 del videogioco, grazie a un nuovo aggiornamento.

Questo update si occupa di introdurre le prime novità per Caldera Chronicles, insieme a varie funzionalità richieste dai giocatori, correzioni e miglioramenti alla quality of life.

Il nuovo trailer di PowerWash Simulator 2

Una delle novità contenutistiche più importanti di questo aggiornamento di PowerWash Simulator 2 è l'aggiunta del "Villaggio in miniatura", un nuovo lavoro per tutti i giocatori. Potete vedere il trailer dedicato qui sotto.

Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di cambiare i comandi assegnati ai pulsanti, oltre a una nuova opzione per definire la zona morta dei controlli per maggiore precisione negli input. Inoltre, nella Home Base è ora possibile mettere mobili impilabili per una maggiore flessibilità nell'organizzazione dello spazio.

Powerwash Simulator 2, la recensione del ritorno dell'idropulitore inarrestabile Powerwash Simulator 2, la recensione del ritorno dell'idropulitore inarrestabile

Ricordiamo che PowerWash Simulator 2 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Ricordiamo anche il cross-over con Adventure Time.

Segnalazione Errore
