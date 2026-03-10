PowerWash Simulator 2 si aggiorna alla versione 1.2 e aggiunge un villaggio in miniatura

Questo update si occupa di introdurre le prime novità per Caldera Chronicles , insieme a varie funzionalità richieste dai giocatori, correzioni e miglioramenti alla quality of life.

PowerWash Simulator 2 continua ad espandersi e i giocatori possono ora scaricare la versione 1.2 del videogioco, grazie a un nuovo aggiornamento.

Il nuovo trailer di PowerWash Simulator 2

Una delle novità contenutistiche più importanti di questo aggiornamento di PowerWash Simulator 2 è l'aggiunta del "Villaggio in miniatura", un nuovo lavoro per tutti i giocatori. Potete vedere il trailer dedicato qui sotto.

Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di cambiare i comandi assegnati ai pulsanti, oltre a una nuova opzione per definire la zona morta dei controlli per maggiore precisione negli input. Inoltre, nella Home Base è ora possibile mettere mobili impilabili per una maggiore flessibilità nell'organizzazione dello spazio.

Ricordiamo che PowerWash Simulator 2 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store. Ricordiamo anche il cross-over con Adventure Time.