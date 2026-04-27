PowerWash Simulator 2 annuncia un DLC dedicato a Star Wars

Sebbene la cosa possa sembrare alquanto strana, PowerWash Simulator 2 ha appena annunciato che riceverà un nuovo DLC nei prossimi mesi e sarà interamente incentrato su Star Wars, portandoci dunque a fare le pulizie in una galassia lontana, lontana.

Lo Star Wars Pack di PowerWash Simulator 2 non ha ancora una data precisa ma ha intanto un periodo di uscita, fissato per questa estate, e verrà venduto al prezzo di 9,99€, introducendo una serie di nuovi livelli con ambientazioni tratte dalla serie cinematografica, ovviamente da ripulire a dovere.

In base a quanto riferito da FuturLab, l'espansione sarà incentrata sulla trilogia originale, ovvero i classici episodi 4, 5 e 6, trasportandoci all'interno di varie ambientazioni note dei film.