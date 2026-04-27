PowerWash Simulator 2 annuncia un DLC dedicato a Star Wars

Sebbene la cosa possa sembrare alquanto strana, PowerWash Simulator 2 ha appena annunciato che riceverà un nuovo DLC nei prossimi mesi e sarà interamente incentrato su Star Wars, portandoci dunque a fare le pulizie in una galassia lontana, lontana.
Lo Star Wars Pack di PowerWash Simulator 2 non ha ancora una data precisa ma ha intanto un periodo di uscita, fissato per questa estate, e verrà venduto al prezzo di 9,99€, introducendo una serie di nuovi livelli con ambientazioni tratte dalla serie cinematografica, ovviamente da ripulire a dovere.
In base a quanto riferito da FuturLab, l'espansione sarà incentrata sulla trilogia originale, ovvero i classici episodi 4, 5 e 6, trasportandoci all'interno di varie ambientazioni note dei film.
Nei panni di un droide pulitore
Nel DLC "Star Wars Pack" ci troveremo a interpretare il ruolo di PO-W2, droide di Classe 5 specializzato in pulizie, con il quale ripulire navi, strutture e parti di scenario sia nella fazione dell'Impero che in quella dell'Alleanza Ribelle.
Oltre alle nuove ambientazioni, con vari obiettivi da portare a termine, ovviamente ci troveremo di fronte anche a nuovi equipaggiamenti, con attrezzi "più eleganti, per un'epoca più civile", con i quali continuare l'opera di pulizia interplanetaria.
Come vediamo anche nel trailer di annuncio, lo Star Wars Pack ci porta dai deserti di Tatooine a campi ghiacciati di Hoth, facendoci esplorare la saga classica di Star Wars dalla nuova prospettiva di un droide specializzato in pulizia, su PC e console.
In precedenza abbiamo visto già un cross-over con Adventure Time ad espandere il gioco.