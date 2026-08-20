Black Myth: Zhong Kui si mostra con un lungo trailer del gameplay

Game Science ha pubblicato un lungo trailer del gameplay di Black Myth: Zhong Kui, che include ben quindici minuti di sequenze in-game in cui vediamo il protagonista della nuova avventura esplorare gli scenari e soprattutto affrontare orde di nemici.
Il trailer arriva a circa un anno dall'annuncio ufficiale del gioco e mostra un abile guerriero che stringe amicizia con un misterioso anziano e insieme a lui costruisce una zattera per attraversare il mare verso una meta sconosciuta. Terminato il viaggio, tuttavia, i due si trovano di fronte alle prime insidie.
È in questo momento che il video si focalizza sul sistema di combattimento di Black Myth: Zhong Kui, che chiaramente riprende alcune delle soluzioni utilizzate in Wukong ma nell'ambito di uno stile di lotta differente, basato sull'uso della spada.
Lo scontro appare fin da subito impegnativo, come da copione gli avversari infliggono ingenti danni con ogni colpo andato a segno ma il protagonista del gioco riesce quando a parare e quando a schivare i fendenti, affondando finalmente la spada nel ventre dei nemici.
Misteri e attività
Caratterizzato da una direzione artistica senza dubbio peculiare, come quella che ha contribuito a fare in modo che Black Myth: Wukong vendesse oltre 30 milioni di copie, Black Myth: Zhong Kui non risparmia situazioni bizzarre e colpi di scena anche in questo trailer del gameplay.
Dopo un'ulteriore serie di scontri, infatti, il protagonista si trova ad affrontare un mostruoso boss alato ed è qui che arriva una sorpresa, quando scende in campo un altro guerriero che si mette a combattere al suo fianco: di chi si tratta?
Per il momento non è dato saperlo, visto che il trailer si chiude con una carrellata di varie attività presenti nel gioco, che innescano a maggior ragione la curiosità dei tantissimi fan di Wukong che non vedono l'ora di poter mettere le mani su Black Myth: Zhong Kui.