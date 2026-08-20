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Black Myth: Zhong Kui si mostra con un lungo trailer del gameplay

Game Science ha presentato per la prima volta il gameplay di Black Myth: Zhong Kui con un lungo e interessante trailer: guardiamolo insieme.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/08/2026
Il protagonista di Black Myth: Zhong Kui

Game Science ha pubblicato un lungo trailer del gameplay di Black Myth: Zhong Kui, che include ben quindici minuti di sequenze in-game in cui vediamo il protagonista della nuova avventura esplorare gli scenari e soprattutto affrontare orde di nemici.

Il trailer arriva a circa un anno dall'annuncio ufficiale del gioco e mostra un abile guerriero che stringe amicizia con un misterioso anziano e insieme a lui costruisce una zattera per attraversare il mare verso una meta sconosciuta. Terminato il viaggio, tuttavia, i due si trovano di fronte alle prime insidie.

È in questo momento che il video si focalizza sul sistema di combattimento di Black Myth: Zhong Kui, che chiaramente riprende alcune delle soluzioni utilizzate in Wukong ma nell'ambito di uno stile di lotta differente, basato sull'uso della spada.

Gli autori di Black Myth: Zhong Kui non vogliono usare l'IA per velocizzare lo sviluppo Gli autori di Black Myth: Zhong Kui non vogliono usare l'IA per velocizzare lo sviluppo

Lo scontro appare fin da subito impegnativo, come da copione gli avversari infliggono ingenti danni con ogni colpo andato a segno ma il protagonista del gioco riesce quando a parare e quando a schivare i fendenti, affondando finalmente la spada nel ventre dei nemici.

Misteri e attività

Caratterizzato da una direzione artistica senza dubbio peculiare, come quella che ha contribuito a fare in modo che Black Myth: Wukong vendesse oltre 30 milioni di copie, Black Myth: Zhong Kui non risparmia situazioni bizzarre e colpi di scena anche in questo trailer del gameplay.

Dopo un'ulteriore serie di scontri, infatti, il protagonista si trova ad affrontare un mostruoso boss alato ed è qui che arriva una sorpresa, quando scende in campo un altro guerriero che si mette a combattere al suo fianco: di chi si tratta?

Per il momento non è dato saperlo, visto che il trailer si chiude con una carrellata di varie attività presenti nel gioco, che innescano a maggior ragione la curiosità dei tantissimi fan di Wukong che non vedono l'ora di poter mettere le mani su Black Myth: Zhong Kui.

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