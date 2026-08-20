Il gameplay di Silent Hill: Townfall è stato mostrato in un video

Konami ha pubblicato un video di gameplay di Silent Hill: Townfall che include ben diciotto minuti di azione, tratti per gran parte dalle sequenze iniziali dell'avventura in arrivo il 24 settembre su PC e PS5.
Vediamo il protagonista del gioco che arriva sull'isola di St. Amelia, la nebbia che avvolge le strade e naturalmente il CRTV, il televisore portatile che potremo utilizzare per avere delle indicazioni sul prossimo luogo da cercare o sulla posizione degli eventuali nemici.
Il dispositivo mostra al personaggio piccoli frammenti di testimonianze e filmati che riprendono zone specifche della città, che dovremo cercare di distinguere osservando gli edifici. Nel video, Simon scopre l'accesso a una casa ed entra, trovando ad attenderlo degli enigmi.
Al termine di questa fase introduttiva quasi da walking simulator, tuttavia, irrompono sulla scena le mostruose creature che caratterizzano da sempre la saga di Silent Hill: inizialmente non potremo fare altro che fuggire, ma poi ci imbatteremo nelle prime armi.
Un'esperienza tutt'altro che passiva
Abbiamo provato Silent Hill: Townfall alcuni giorni fa e il video di gameplay ribadisce come questo capitolo della serie non si limiti a offrire un'esperienza passiva, bensì ci metta a disposizione degli strumenti per affrontare l'orrore a viso aperto.
Vediamo ad esempio Simon destreggiarsi con una mazza di legno, con cui può parare gli attacchi dei nemici e poi sferrare qualche colpo ben piazzato per ammazzarli; oppure con una pistola, che tuttavia avrà chiaramente delle munizioni molto limitate.