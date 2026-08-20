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Il gameplay di Silent Hill: Townfall è stato mostrato in un video

Konami ha pubblicato un video con ben diciotto minuti di gameplay tratti dalla campagna di Silent Hill: Townfall, il nuovo capitolo della serie survival horror.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/08/2026
Il CRTV di Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
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Konami ha pubblicato un video di gameplay di Silent Hill: Townfall che include ben diciotto minuti di azione, tratti per gran parte dalle sequenze iniziali dell'avventura in arrivo il 24 settembre su PC e PS5.

Vediamo il protagonista del gioco che arriva sull'isola di St. Amelia, la nebbia che avvolge le strade e naturalmente il CRTV, il televisore portatile che potremo utilizzare per avere delle indicazioni sul prossimo luogo da cercare o sulla posizione degli eventuali nemici.

Il dispositivo mostra al personaggio piccoli frammenti di testimonianze e filmati che riprendono zone specifche della città, che dovremo cercare di distinguere osservando gli edifici. Nel video, Simon scopre l'accesso a una casa ed entra, trovando ad attenderlo degli enigmi.

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Al termine di questa fase introduttiva quasi da walking simulator, tuttavia, irrompono sulla scena le mostruose creature che caratterizzano da sempre la saga di Silent Hill: inizialmente non potremo fare altro che fuggire, ma poi ci imbatteremo nelle prime armi.

Un'esperienza tutt'altro che passiva

Abbiamo provato Silent Hill: Townfall alcuni giorni fa e il video di gameplay ribadisce come questo capitolo della serie non si limiti a offrire un'esperienza passiva, bensì ci metta a disposizione degli strumenti per affrontare l'orrore a viso aperto.

Vediamo ad esempio Simon destreggiarsi con una mazza di legno, con cui può parare gli attacchi dei nemici e poi sferrare qualche colpo ben piazzato per ammazzarli; oppure con una pistola, che tuttavia avrà chiaramente delle munizioni molto limitate.

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