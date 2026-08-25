Un horror co-op in super offerta: No More Room In Hell 2 per PC Steam crolla su Instant Gaming

Se volete testare i vostri nervi in una spietata apocalisse zombie insieme ai vostri amici, Instant Gaming mette a disposizione la chiave Steam di No More Room In Hell 2 a un prezzo decisamente interessante. Sullo store il costo di partenza parte da una cifra netta di 13,39€, valore a cui fa riferimento lo sconto del 54% prima delle imposte. Una volta considerata l'IVA al 22%, la spesa effettiva si assesta su 16,34€, per un risparmio totale di 12,66€, ovvero circa il 44%. Rispetto al costo fisso originale presente sul negozio Valve, l'offerta vi consente di riscattare la chiave tagliando la spesa di oltre quattro decimi. Potete fare riferimento al link dedicato verso il negozio di key per accedere alla promozione e riscattare subito il codice sul vostro account Steam.
Zombie, permadeath e cooperazione a 8 giocatori
Sviluppato e pubblicato da Torn Banner Studios, già celebre team autore di Chivalry 2, No More Room In Hell 2 raccoglie l'eredità dello storico mod per Source Engine evolvendolo in un horror cooperativo tattico da 8 giocatori di rara intensità. L'esperienza ha conquistato una vasta community grazie alla sua atmosfera cupa fortemente ispirata ai classici cinematografici di George A. Romero.
La formula di gioco si fonda su meccaniche ad alto rischio basate sulla morte permanente (permadeath) dei propri personaggi, chiamati Responders. All'inizio di ogni partita vi ritrovate da soli al buio, provvisti di armamento ridotto al minimo: per sopravvivere dovete orientarvi sulla mappa, fare squadra con gli altri superstiti sparsi nell'area, completare obiettivi dinamici e raggiungere la zona di estrazione prima di essere sopraffatti dall'orda di non-morti.